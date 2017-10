„Hlavním cílem otevřené věznice je připravit vězněné osoby na co nejplynulejší přechod do civilního života. Z praxe víme, že první půlrok po propuštění je pro toho odsouzeného nejsložitější. Zde by se právě měl naučit nejenom základní sociální kompetence, ale hlavně posílit své pracovní dovednosti, měl by si zkontaktovat okolí, se kterým bude v kontaktu po propuštění, to znamená oslovit sociálního kurátora nebo budoucího zaměstnavatele. Měl by se zde snažit žít tak, jak bude poté žít na svobodě,“ řekla Novinkám tisková mluvčí věznice Hana Prokopová. Ředitel věznice Petr Suk naopak očekává značné snížení recidivy.

Součástí vybaveni domku je kuchyň a společenská místnost.

FOTO: Novinky

Čtyři domky po čtyřech dvoulůžkových ložnicích budou obývat především vězni z oddělení s nízkým stupněm zabezpečení. Místnosti jsou vybaveny kuchyní, společenskou místností a sociálním zařízením. I přestože zde nebude žádná ostraha, bude na areál dohlížet vychovatel a to po 24 hodin, sedm dní v týdnu. „Odsouzení budou mít jako ve standardní věznici časový rozvrh dne. V rámci vnitřního řádu budou mít stanoveny, kdy a jaké činnosti mají vykonávat. Tyto činnosti však budou vykonávat svévolně, na základě vlastní odpovědnosti. Nebude je k tomu nikdo vyzývat, připomínat jim, kdy mají nástup na snídani, budíček nebo večerku,“ sdělil Suk.

Čtyři pokoje jsou vždy po dvou lůžkách.

FOTO: Novinky

Vězni i nadále budou pracovat jak pro soukromé subjekty, tak i pro věznici. V areálu mají nejen možnost starat se o králíky, daňky, slepice nebo klokany ale i o zahradu. Měsíční mzda odsouzených bude v nejnižším tarifu 4500 korun. Poté bude následně rozúčtována dle příslušných nařízení.

První „nájemci“ by se do objektů mohli nastěhovat již za několik dní. Celý projekt otevřené věznice vyšel zhruba na necelých 30 miliónů korun. Pokud se daný systém osvědčí, počítá se v budoucnu s jeho rozšířením a to nejen na území Jiřic, ale i do ostatních částí České republiky.