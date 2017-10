„Jsem přesvědčen, že se na našem výsledku významně podepsaly dva faktory. Ve vládě jsme čtyři roky tvrdě pracovali, ale našemu voliči jsme to málo a špatně prezentovali. A rovněž už příliš dlouho působíme jako nejednotná, rozvrácená parta lidí, kteří si jdou vzájemně po krku,“ stojí v dopise.

Soc. dem. podle statutárního místopředsedy stojí na křižovatce dvou cest. Buď se bude schopná semknout a zvolit jednotné vedení, nebo skončí v zapomnění. „Když budeme jednotní a uchováme si vzájemnou důvěru, překonáme společně i nástup populistů v naší zemi!“ slibuje spolustraníkům.

Těm Chovanec také oznámil, že grémium se už definitivně shodlo na svolání mimořádného sjezdu. Měl by se podle vyjádření lídra voleb a ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka konat v dubnu.

„Jiné ambice nyní nemám“

Nabízející se otázku, zda na sjezdu bude Chovanec kandidovat na předsedu, nenechal v dopise bez odpovědi: „Jinou osobní ambici, než přivést stranu důstojným způsobem k mimořádnému sjezdu, v tuto chvíli nemám!“

Vedení by se však mělo zřejmě výrazně na sjezdu obměnit, neboť jeho všichni stávající členové - tedy statutární místopředseda Chovanec a řadoví místopředsedové Zaorálek, Petr Dolínek, Jan Birke, Jan Hamáček a Michaela Marksová - dají své funkce k dispozici.

„Vzejde vedení nové, jež se tuto bez nadsázky kritickou situaci naší strany pokusí zvládnout a připraví stranu na komunální volby,“ dodává Chovanec s tím, že sjezdu bude předcházet série stranických schůzí a konferencí.

Nechci prát špinavé prádlo na veřejnosti



Na nich by měl každý člen ČSSD dostat prostor pro svůj názor a osobní preference.

„Chtěl bych Vás v této souvislosti důrazně požádat, abyste u sebe i svých kolegů významně omezili chuť prát vnitrostranické prádlo na veřejnosti, případně využívat médií jako nátlaku pro vnitrostranickou soutěž. To je totiž přesně to, co dlouhodobě poškozuje naši důvěryhodnost v očích našich spoluobčanů,“ apeluje na kolegy Chovanec.

Lidé podle jeho názoru nemají chuť sledovat politické šarvátky. „I to je důvod, proč jsem si nepřál, aby v průběhu víkendu docházelo k rituálnímu vyvozování osobní

odpovědnosti jednotlivých členů vedení strany,“ vysvětlil.

Reagoval tak nepřímo na kritiku pardubického hejtmana Martina Netolického nebo ústeckého lídra Jaroslava Foldynu, kteří chtěli hlavy celého vedení ihned po vyhlášení výsledků voleb.