Očekával jste dvouciferný výsledek, ale TOP 09 získala jen 5,31 procenta hlasů. To máte takový špatný odhad?

Přiznám se, že jsem očekával mnohem lepší výsledky nejen pro nás, ale i pro parlamentní demokracii a Evropskou unii. Teď není možné sestavit demokratickou, prozápadní vládu. Většina poslaneckých křesel je euroskeptická. To ve mně vzbuzuje obavy ne tolik jako v předsedovi strany, ale jako v občanovi, otci a dědečkovi.

Čemu tak hubený výsledek TOP 09 přisuzujete?

To musíme analyzovat, ale změnila se totálně celá politická scéna. Musíme přijít s novou strategií a přizpůsobit se pružněji v taktice novým podmínkám, aniž bychom rezignovali na naše ideje.

Po prohraných volbách neúspěšný předseda odchází. Vy jste řekl, že se k tomu ­vyjád­říte v úterý. Koho byste viděl rád jako svého nástupce?

My to máme jednodušší, na konci listopadu máme volební sněm. Nemusím dělat žádná teatrální gesta, prostě zvážím, zda budu, či nebudu kandidovat. Já své rozhodnutí znám, ale vzhledem k tomu, že jsem v sobotu neviděl všechny členy předsednictva, tak vás poprosím o trpělivost do úterý, kdy to jim a pak vám řeknu.

Rozdělení mandátů po volbách

FOTO: David Ryneš, Novinky

Zopakoval jste, že by se měly strany na pravici spojit. Koho jste tím konkrétně mys­lel?

Všechny, kdo k tomu budou mít ochotu a vůli. Loni na podzim, když jsem to poprvé navrhl, k tomu ochotu a vůli neměl ­ni­kdo, ani když jsem byl ochoten zaplatit sám sebou. Ale tehdy snily ty strany své sólové sny a nevylučovaly, že vstoupí s Andrejem Babišem do vlády. Ale teď si nesmíme vyčítat minulost, ale měli bychom uvažovat, zda není nesmyslné, aby nelevicové a demokratické subjekty kandidovaly takto roztříštěně.

Myslíte, že budou od strany, která sotva prošla do Sněmovny, brát návrh vážně?

Lidovci a Starostové také získali přes pět procent. Když ale budou myslet jen na sebe, tak to odmítnou, ale když budou myslet na demokracii a důstojné místo ČR v EU, tak by měli být ochotni zaplatit každý vlastními ústupky.

Poté, co se lidovci se Starosty spojili a poté rozpojili, mi to nepřijde reálné.

Ano, absolutně to nezvládli. Ale neměli bychom řešit, jestli někdo něco nezvládl, ale spíše se pokusit vytvořit něco, co má smysl.

Vítěz voleb Babiš pozval předsedy do Průhonic. Pojedete tam?

Poslal mi SMS, ať navrhnu termín. Tak jsem mu odepsal, že se přizpůsobím, ale že nemusí pospíchat, protože naše pozice ­zů­stávají stejné. Ale je absurdní, abych jel do Průhonic, nepojedu ani na Čapí hnízdo, jsem ochoten se setkat na půdě Sněmovny.

ANO vyhrálo drtivě, ale nemá partnera do vlády. Jak to podle vás dopadne?

Těžko říci, jak se budou posouvat názory stran. Andrej Babiš drtivě vyhrál volby a jsou čtyři strany – komunisté, SPD, soc. demokraté a lidovci –, které spolupráci s ním nevylučují, a podle mého je bude Babiš střídat a měnit, aby si prohlasoval, co potřebuje.