S obviněným premiérem nechtějí jít do vlády všechny strany. Co s tím budete dělat? Nominoval byste na premiéra někoho jiného z ANO, abyste odblokoval situaci?

Kdyby byla situace zablokovaná, tak vám to sdělím. Ale teď to není téma. Proč bych nominoval někoho jiného, když jsem dostal 48 tisíc preferenčních hlasů a naše hnutí 1,5 miliónu hlasů? Tak to zkusím a uvidíme. To trestní stíhání je účelové, objednané a je udělané právě proto, aby o tom všichni mohli mluvit.

Ten zkorumpovaný systém je v šoku a brání se tomu, abychom to tady dali do kupy. Už se povídá, jak jedna nejmenovaná agentura organizuje na 17. listopadu demonstrace za záchranu demokracie. V ČT se už točí stále titíž komentátoři a novináři, kteří mi nemohou přijít na jméno a lžou o mně i našich plánech na příští čtyři roky. S tím se těžko bojuje.

Jakou máte preferenci, pokud jde o složení vlády?

Moje preference je, aby ve vládě seděli slušní lidé, kteří chtějí udělat něco pro občany této země a nedělat politiku. Ale nevím, jestli se to podaří, když kampaň jede dál a všichni komunikují způsobem, jako by neskončila. Teď je třeba, aby Sněmovna zvolila svého předsedu.

Bude o něj ANO usilovat?

Proč ne? ČSSD měla v minulém volebním období jako nejsilnější strana premiéra i šéfa Sněmovny, má také předsedu Senátu. Ale uvidíme, co nám na to řeknou ostatní.

Dokdy byste chtěl mít vládu sestavenou?

Co nejdřív. Nechci ztrácet čas, chtěl bych konečně začít pro lidi něco dělat. Ale slyším, jak nás ostatní strany chtějí blokovat a rozpoutávat hysterii o ohrožení demokracie.

Zvažujete jednobarevnou menšinovou vládu ANO? Lidovci tvrdí, že by takovou vládu mohli podpořit výměnou za programové ústupky.

Nebudu o vládě vyjednávat s vámi. Nejdřív budu jednat se stranami a potom se to dozvíte.

Je menšinová vláda variantou, kterou zvažujete?

Podle výsledku voleb je varianta, že můžeme vytvořit vládu s ODS a můžeme vytvořit stejně silnou vládu se soc. dem. a KDU-ČSL. Ale těch variant je vícero.

Také jste říkal, že ANO má blízko k pirátům i ke Starostům a nezávislým. To platí?

STAN mají program, který je nám blízký. Ale pobavil mě nyní pan Gazdík, který byl asi na jiném jednání než se mnou, protože do médií říkal, že jsme ho přemlouvali, aby šel do vlády. To určitě ne, rétorika jejich volebního lídra Farského v kampani byla přes čáru.

Pokud jde o piráty, tak ti zatím mluví do médií, ale ne s námi. Je vidět, že jsou v rauši, ale myslím, že je to po čase přejde. Nebudu jim ale kazit náladu.

Zahájení trestního stíhání nestojí na žádném relevantním důkazu, protože žádný ani neexistuje.

Co kdyby například svým odchodem před hlasováním o důvěře umožnili vznik menšinové vlády ANO komunisté a okamurovci?

Jak jsem říkal, vyjednávání o vládě nevedu s vámi. Do vlády s KSČM a Okamurou nepůjdeme, a proto chceme vyjednávat s ostatními. Myslíme si, že bychom mohli jít do vlády jak s piráty, tak s ODS, ale uvidíme, co nám řeknou.

Co jste řekl na nápad šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka, že by byl pro pokračování koalice ČSSD a lidovců?

Je to jeho názor.

Nová Sněmovna bude zřejmě znovu rozhodovat o policejní žádosti k trestnímu stíhání vás a Faltýnka kvůli Čapímu hnízdu. Sám jste minule hlasoval pro své vydání. Uděláte totéž?

Ta žádost je založena na nesmyslech. Zahájení trestního stíhání nestojí na žádném relevantním důkazu, protože žádný ani neexistuje. Takže jsme podali stížnost a předpokládám, že té stížnosti bude vyhověno.

Proto celá kauza vznikla, abychom nemohli sestavit vládu a aby se ostatní mohli vymluvit, že s obviněným premiérem oni nepůjdou. Nerozumím tomu, proč nefunguje presumpce neviny. Liberecký hejtman Půta je také obviněný, o čemž pan Farský, který celou kampaň sprostě útočil na mě, mlčí.

Sněmovna se poprvé sejde asi 20. listopadu. Jednou z prvních věcí, pokud nebudete chtít provizorium, je schválit rozpočet. Podpoříte ten, na kterém se dohodla Sobotkova vláda?

Určitě, je to rozpočet koaliční vlády, který podpořili ministři za ANO.

ANO čeká referendum o kandidátovi na Hrad. V neděli jste se setkal s ekonomem Janem Švejnarem. Zvažujete, že byste ho postavil do boje proti Miloši Zemanovi?

S panem Švejnarem jsem měl domluvenou schůzku už před týdnem. Takže jde o shodu okolností, že komunisté měli čas ráno a mně setkání s panem Švejnarem navazovalo.

Řešili jsme otázky týkající se vědy a výzkumu a reformy školství – s prezidentskou volbou ani vládou to nemělo nic společného.

Už víte, koho byste chtěl mít ve vládě?

Své tipy mám, ale neřeknu vám nic. Nechci, aby se to ti lidé dozvěděli z médií.