Ještě před zahájením jakýchkoliv jednání a konečnými výsledky si jednotlivé strany vytyčily své podmínky pro případnou vzájemnou spolupráci. Zda je splní, nikdy nelze s jistotou říci. Připomeňme si nicméně, kdo co avizoval či přímo slíbil:

Kdo s kým vládnout nechce

ANO ústy předsedy Andreje Babiše vyloučilo spolupráci s komunisty a SPD TOP 09 dlouhodobě kategoricky vylučuje spolupráci s hnutím ANO ODS podle šéfa Petra Fialy rovněž nechce s ANO spolupracovat Koalici s ANO odmítá i hnutí STAN Lidovci nechtějí, aby ve vládě zasedli obvinění politici, což je momentálně šéf ANO Andrej Babiš a první místopředseda Jaroslav Faltýnek Piráti vylučují spolupráci s SPD, komunisty a kvůli Babišově a Faltýnkově stíhání i s ANO S obviněnými politiky nechce podle úřadujícího šéfa Milana Chovance spolupracovat ani ČSSD

Pokud se Babišovo hnutí nebude pokoušet sestavit menšinovou vládu opírající se o tichou podporu, mohlo by dát sto poslanců dohromady s SPD Tomia Okamury či Piráty. Takové uspořádání by však ve Sněmovně příliš nezmohlo, nemělo by ani sněmovní většinu a muselo by při prosazování zákonů spoléhat na opozici.

Možná koalice ANO a ODS

Křehkou většinu 103 poslanců by ANO dalo dohromady v dvojkoalici s občanskými demokraty. Vzhledem k postoji ODS, ale i dlouhodobým výpadům šéfa ANO vůči tradiční pravicové straně, je tato spolupráce velmi nepravděpodobná.

Možná koalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL

Jednou z možných koalic je i pokračování nynějšího kabinetu na půdorysu spolupráce ANO, ČSSD a lidovců. I tato trojkoalice ale dostává trhliny v podobě několika vyjádření lídrů dosavadní trojkoalice.

Možná koalice ANO, Pirátů a STAN

Pokud by se ANO podařilo navázat spolupráci s hnutím STAN, mohla by se zapojením Pirátů vniknout koalice o síle 106 hlasů.

Možná koalice ANO, ODS a STAN

Ještě o tři poslance více by měla koalice v případě zapojení občanských demokratů.

Možná koalice ANO, ČSSD ,KDU-ČSL a STAN

O 109 mandátů by se opírala i čtyřčlenná koalice, do níž by se zapojili vedle zástupců ANO i poslanci ČSSD, lidovců a STAN.

Možná koalice ANO, Pirátů a KDU-ČSL

Spolupráce s Piráty a lidovci by dala koalici ANO 110 křesel.

Možná koalice ANO, ODS a KDU-ČSL

Pokud by Piráty nahradila ODS, měla by koalice k dispozici 113 hlasů.

Možná koalice ANO, SPD a KSČM

Pohodlnou většinu 115 hlasů by měly koalice ANO s Piráty a lidovci, respektive ANO s SPD a komunisty.

Možná koalice ANO, Pirátů a ČSSD

Rovněž se 115 hlasy by disponovala i případná koalice ANO, Pirátů a ČSSD.

Možná koalice ANO, ODS a ČSSD

Pokud by se rozhodly spolupracovat ANO, ODS a ČSSD, mohla by vzniknout koalice o síle 118 mandátů.

Možná koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a STAN

Zapojením občanských demokratů, lidovců a STAN by ve Sněmovně zasedlo 119 koaličních poslanců.

Ústavní většinu by teoreticky mohly navodit čtyři varianty, přičemž žádná takováto koalice by se pochopitelně neobešla bez ANO. Hnutí by s Piráty, sociálními demokraty a STAN dalo dohromady 121 hlasů.

Zapojením ODS a Pirátů by vznikla koalice o síle 125 poslanců.

Možná koalice ANO s ODS a Piráty

Stejně zástupců by měla i koalice postavená na spolupráci ANO s ODS a SPD. Rovněž 125 hlasů by měla koalice, v níž by vedle ANO zasedli Piráti, sociální demokraté a lidovci.

Možná koalice ANO, Pirátů, ČSSD a KDU-ČSL

