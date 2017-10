Druhá SPD 11,6, komunisté 9,5 a piráti 9,2 procenta. ODS rovněž 9,2, ČSSD 7,9, lidovci 6,2 a STAN 5,4 procenta.

Průběžný výsledek voleb do poslanecké sněmovny

FOTO: David Ryneš, Novinky

Podle prvního odhadu mandátů by ANO mohlo získat 68 křesel, SPD 27 stejně jako komunisté. Piráty by zastupovalo 22 zákonodárců, občanské demokraty 18 a sociální demokraty 14 poslanců. Lidovci by měli v nové Sněmovně 13 poslanců a hnutí STAN 11.

ANO by tak k většině ve Sněmovně potřebovalo alespoň dva koaliční partnery. S SPD nebo komunisty by mělo pouze 95 křesel.

Výsledná čísla se budou měnit v závislosti na počítání výsledků z dalších zejména větších měst.