„Já se vždy těším na volební noc. Je to zajímavé a je to trošku adrenalin. Máme za sebou už pár kampaní, tak jsme do jisté míry zvyklí,“ řekl Hamáček. Volební kampaň ohodnotil jako náročnou. „Střední Čechy byl asi nejtěžší terén. Kandidoval tam Andrej Babiš, Miroslav Kalousek, Tomio Okamura a další. Já jsem své soupeře nepotkával v ulicích, ale to je asi tím, že jsme velký kraj a vystřídali jsme se v těch městech a obcích,“ podotkl.

Lídrům ostatních stran Hamáček poděkoval za férovou volební kampaň. „S jedinou výjimkou, a to je pseudokauza lithium, což je podraz a podpásový úder. Až na tuto výjimku byla kampaň férová,“ dodal.

Volební výsledky vyhlíží prý šéf Sněmovny s optimismem. „Projel jsem střední Čechy křížem krážem a cítil jsem podporu. Doufám, že se odrazí i ve volebních místnostech a na výsledcích,“ řekl.

Petr Dolínek poděkoval voličům a kampaň v Praze označil za „příjemnou soutěž“. „Byl jsem velmi pozitivně naladěn ze zájmu lidí v ulicích o politiku i o to, co se bude dít v dalších čtyřech letech,“ řekl novinářům Dolínek.

Praha je podle něj specifickým regionem, ve kterém očekává vyšší volební účast. „Z pohledu volební účasti to vypadá, že jednoznačně Praha bude jako vždycky lídrem. Otázkou samozřejmě zůstává, které hlasy byly pro sociální demokracii,“ uvedl Dolínek.