První den voleb do Poslanecké sněmovny naznačuje, že by volební účast mohla být vyšší. Mnoho volebních komisařů hlásí vyšší zájem o hlasování než před čtyřmi lety - v první den voleb si poslance přišly vybrat více než dvě pětiny voličů. Někde volilo do 21:00 dokonce více než 50 procent lidí.