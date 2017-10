Vedle toho prezident uvedl, že se po 28. říjnu sejde s vedením všech stran, které se dostanou do Sněmovny. Chce se jich zeptat na názor na politickou strukturu po volbách.

„Po volbách podle ústavy svolám zasedání Poslanecké sněmovny a využiji maximální lhůty, což je 30 dnů, aby se do 30 dnů tato Sněmovna sešla,” konstatoval prezident. Pokud by tak neučil, Sněmovna by se sešla i bez jeho přičinění.

Ústava ČR, článek 34

Zasedání Poslanecké sněmovny svolává prezident republiky tak, aby bylo zahájeno nejpozději třicátý den po dni voleb; neučiní-li tak, sejde se Poslanecká sněmovna třicátý den po dni voleb.



Zdůvodnil to tím, že některé strany „se chystají obstruovat volbu předsedy Sněmovny, bez níž nelze učinit další navazující kroky”. Prezident chce dostatek času na diskusi.

Teprve poté, co se poradí, hodlá prezident sáhnout „k dalšímu uplatnění svých pravomocí”.