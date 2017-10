Zástupce investora, který chtěl v Bílovci zastřešené zábavní centrum postavit, proto oznámil, že dá přednost jiné lokalitě v Moravskoslezském kraji. „Už dříve jsme deklarovali, že kladné stanovisko města je pro nás velmi důležité,“ řekl Právu šéf projektu Ivan Lackovič z developerské společnosti TNI Group.

Fotografie parku Plopsaland v Belgii

FOTO: TNI Group

„Pozemek v Bílovci je jen jedním z několika pozemků, kterými se aktuálně zabýváme. Jelikož se zastupitelstvo rozhodlo nepodpořit tento investiční záměr, dále s touto lokalitou nepočítáme. Jednáme s dalšími subjekty, a to jak s privátními vlastníky pozemků, tak i municipální sférou. Zábavní rodinný park na Ostravsku je jedním ze tří, které plánujeme na území ČR na základě exkluzivní licence od skupiny Plopsa Group postavit. Další parky budou ve středních Čechách a na jižní Moravě,“ dodal Lackovič.

Centrum vyroste jinde, lituje starosta



Zábavní centrum Plopsaland by mělo podle plánů investora navštívit zhruba 350 tisíc lidí ročně. Vyrůst mělo na území dvou hektarů na samotném okraji města, jen několik kilometrů od dálnice D1. Součástí mělo být i parkoviště pro 600 aut. Centrum by zaměstnávalo až stovku lidí, další pracovní místa mohla v Bílovci a v okolí vzniknout v navazujících službách. Těmto plánům je ale konec.

„Mrzí mě to. Byla to pro naše město obrovská příležitost, která už se v budoucnu nebude opakovat. Teď se jen budeme zvědavě dívat, jak úspěšně si zábavní centrum povede v jiném městě,“ uvedl starosta Bílovce Pavel Mrva (ČSSD).

Jedním z největších kritiků projektu je zastupitel Zbyněk Bajnar, zvolený na kandidátce politického subjektu Bílovecká padesátka. Zábavní park se mu jednoduše řečeno nelíbí.

Fotografie parku Plopsaland

FOTO: TNI Group

„Našel jsem si na internetu nějaká videa, jak by to mělo vypadat, a z mého pohledu to je velký cirkus zavřený v obrovské budově. Není to nic, co by do města opakovaně přitáhlo lidi,“ řekl. Zpochybnil také přínos pro místní podnikatele a upozornil také na riziko zvýšení dopravní zátěže v případě vybudování tak masově navštěvované atrakce.

„Už letos v dubnu jsem říkal, že by se mělo vyhlásit referendum, aby o tom rozhodli samotní občané. K tomu už ale bohužel nedojde,“ dodal Bajnar.