Svobodovo odstoupení z kandidátky potvrdila vedoucí krajského oddělení voleb Pavlína Kroupová. V těchto volbách je to zatím první kandidát, který na post rezignoval, uvedla. O přízeň voličů v Libereckém kraji se tak bude tento pátek a sobotu ucházet 390 kandidátů z 24 stran a hnutí.

„Protože rezignace přišla až po registraci kandidátek, zůstane jeho jméno na volebních lístcích, prohlášení o rezignaci však vyvěsíme ve všech volebních místnostech kraje," doplnila Kroupová. Při sčítání hlasů se podle ní nebude přihlížet k případným přednostním hlasům, které by Svoboda dostal.

„Důvodem mojí rezignace je přetrvávající ochota KDU-ČSL a jejího předsedy i dalších vládnout s hnutím ANO bývalého agenta StB a obviněného podvodníka v dotační kauze. Současné vedení KDU-ČSL dosud jasně neodmítlo partnerství s hnutí ANO. S tímto postojem zásadně nesouhlasím. Nechci být ani nucen se na něm v případě svého zvolení podílet, a proto rezignuji," uvedl ve svém dopise Svoboda.

Napsal také, že se snažil pochopit, když lidovci vstoupili s hnutím ANO před čtyřmi lety do vládní koalice. „Hůře se mi už chápalo, že v této vládě s ANO a Andrejem Babišem zůstáváme i poté, co jeho jednotlivé kauzy vyplouvaly na povrch. Je to pro mě nepřijatelná situace, abych svým jménem zaštítil tuto spolupráci a její možné opakování,” uvedl Svoboda.

Bělobrádek: Respektuji jeho rozhodnutí

„Je to jeho svobodné rozhodnutí a respektuji to,“ řekl Novinkám Bělobrádek s tím, že víc Svobodovo odstoupení z kandidátky komentovat nebude.

Svoboda přitom neodstoupil jen z lidovecké kandidátky, ale i z dalších postů. „Rezignuji i na funkce předsedy městského výboru KDU-ČSL v Liberci a člena Krajského výboru KDU-ČSL v Libereckém kraji," uvedl v otevřeném dopise předsedovi strany Pavlu Bělobrádkovi. Své příznivce Svoboda požádal, aby stejně jako on ve sněmovních volbách podpořili TOP 09.

Před čtyřmi lety v Libereckém kraji vybírali voliči z 18 stran a hnutí. Volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo tehdy hnutí ANO 2011 s 21,59 procenta před ČSSD a TOP 09. Všichni získali po dvou mandátech. Po jednom poslanci mají komunisté a Úsvit přímé demokracie. ODS zůstala v Libereckém kraji bez poslance, přestože překonala pětiprocentní hranici. KDU-ČSL získala jen tři procenta hlasů. K volbám tehdy v kraji přišlo 57,92 procenta voličů.