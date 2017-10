Pane předsedo, v programu máte, že chcete zakázat islám. Tvrdíte, že to není náboženství, že byste islám zakázal v rámci trestního zákoníku, protože je to ideologie. Můžete vysvětlit, z jakého důvodu tohle tvrdíte?

Není to jenom můj názor, ale když se podíváte na různé studie o politickém islámu, tak v podstatě vidíte, že islám splňuje atributy válečných ideologií, v podstatě hlásá nadřazenost určité skupiny nad jinou: mužů nad ženami, věřících nad nevěřícími, v podstatě jsou tam atributy, které jsou podobné například s nacismem. My v SPD vidíme islám jako ideologii, plně ctíme náboženskou svobodu, ovšem nemíchejme náboženskou svobodu s tím, když někdo propaguje náboženskou ideologii. To je přeci úplně něco jiného.

Opravdu se podle vás dá srovnávat islám s nacismem? Jsou zde i umírnění muslimové.

Muslimové se sami srovnali s nacismem už během druhé světové války. Za druhé světové války vznikla muslimská jednotka na Balkáně, která kooperovala s Hitlerem, právě protože našli tu synergii, že jak muslimové chtěli likvidovat Židy, tak Hitler chtěl likvidovat Židy. Takže už v druhé světové válce našli nějaké průsečíky. Takže to, že někdo vidí nějaké srovnávání, to není Okamura, ale oni se srovnali sami se svými činy. Turecký prezident Erdogan, což je prezident 80 miliónové země, tak řekl, že existuje jenom jeden islám. Neexistuje jen umírněný islám. To znamená, když vy jako laik, mi tady říkáte, že tady existují nějaké dva druhy islámu.

Video

Tomio Okamura o zákazu islámu

Já říkám, že každé náboženství se dá zneužít. V každém náboženství se dají najít prvky, které nabádají k šíření nenávisti. To můžete najít i v křesťanství. Jenom rozlišuji, jestli je někdo zfanatizovaný, nebo není.

Paní redaktorko, za dva roky migrační invaze ani nejvyspělejší západní země nedovedly rozlišit mezi migranty, kdo je kdo. Rozliší to až v okamžiku, kdy spáchají, zavraždí hnusným teroristickým činem nevinné Evropany, už jich tady zemřelo stovky. Takže my odmítáme tuhle rétoriku, kdy ČR nedokáže rozlišit, kdo je kdo.

Kdy nastal ten moment, že jste si tohle začal myslet?

Já jsem si to začal myslet v okamžiku, kdy jsem viděl ty teroristické útoky, a to zvířecí chování vyznavačů islámu jak na Blízkém východě, tak v západní Evropě.

Ptám se proto, že například v roce 2013 jste si napsal na Facebook, že jste se svojí přítelkyní Monikou zašli do mešity, Monika se tam musela doobléknout a stala se na patnáct minut arabskou ženou. Cituji: s vázáním nám velmi ochotně pomohla přítomná muslimská žena. Fajn zážitek. To je názorový obrat o sto osmdesát stupňů.

Už se mě na to ptali i v jiném pořadu. To není názorový obrat. Konečně děkuji za ten dotaz, protože to je placená antikampaň, kterou proti mně šíří. Ano, já na rozdíl od ostatních, a promiňte, i redaktorů, kteří nikdy nebyli v mešitě, já jsem se tam byl podívat v Londýně.

A bylo to fajn.

No, to bylo myšleno ironicky. Ale já jsem se šel podívat, zda v té mešitě skutečně dochází k diskriminaci žen a mužů a jak to tam vypadá. A ona se musela obléknout, já ne. Uvnitř nás oddělili, ona musela jít zboku a mohla se do té mešity dívat jen za takovýma mřížema, kdežto já jsem mohl jít do toho prostoru. Takže na rozdíl od ostatních, kteří tady teoretizují, přesně vím, jak to v islámu funguje, přesně jsem si to prověřil na vlastní kůži. Víte, já mám rád ženy, já miluju ženy, a jsem rád, když nám jsou plně rovnoprávné.

My odmítáme rasismus a xenofobii, chceme ctít ústavu, aby měli občané stejná práva a povinnosti, a opravdu, kdo nám chce podsouvat nenávistné ideologie, je tomu potřeba říct stop. Na rozdíl od vás, paní redaktorko, mám celoživotní zkušenost s rasismem a xenofobií. Dodnes mi nadávají ti multikulturalisti, právě ti zastánci migrace, že jsem prý Japonec, že jsem šikmooký. To jsou rasisti jak vyšití. Vůbec nevíte, o čem mluvíte, vůbec nevíte, co je to rasismus a xenofobie. Já ty šikmý oči musím nosit celej život. Kdokoliv, kdo tady šíří nějakou nenávist nebo zášť, budu dělat maximum pro to, aby tu zášť nešířil.

Nemyslíte si, že tu zášť šíříte i vy, tím, co říkáte?

Je to přesně naopak. Plně souhlasím se slovy kardinála Duky na svatováclavské mši, který jasně řekl, že se máme postavit genderovým ideologiím, že někteří lidé chtějí změnit křesťansko-židovské tradice v Evropských zemí. Mluví o tom spoustu lidí, prezident Zeman, prezident Klaus, my, Marine le Pen. Opravdu si myslím, že je nás čím dál víc, kdo si uvědomují to obrovské nebezpečí, a znovu říkám, že dokud nedokážeme rozlišit, kdo je kdo, tak není možné tolerovat bezpečnostní migraci. Způsobí to bezpečnostní kolaps, a už to způsobuje bezpečnostní kolaps. Západní Evropa už ten boj prohrála. Proto v SPD říkáme, prohlubme co nejvíc spolupráci v rámci V4, plus přizvěme Rakousko.

Video

Tomio Okamura o vystoupení z EU

Jeden z našich čtenářů nám napsal, že administrátoři facebookových stránek SPD blokují každého uživatele, který s vámi nesouhlasí a chce slušně diskutovat. Lidí, kteří se ozývají, je víc. Proč to děláte?

My určitě mažeme prokazatelně lživé a dehonestující příspěvky. A píšou: ty seš číňan, žluťásku, vrať se do Japonska. U toho bývá často Piráti nebo Strana zelených. A tyto mažeme a budeme mazat. Protože xenofobní, sprosté, rasistické a lživé příspěvky se budou na mém profilu mazat vždy i do budoucna. K tomu ať si Piráti, Zelení nebo příznivci TOP 09, hnutí ANO, anebo KDU-ČSL, ať si využívají své profily. Všimněte si, že na mém profilu se nechávají příspěvky, které jsou kritické, ale věcné.

V dřívějším rozhovoru pro Právo jste řekl, že chcete jít do vlády. Šel byste do vlády s hnutím ANO?

Opakovaně jsme říkali, že máme problém být ve vládě s trestně obviněným premiérem. Protože ta vláda bude nestabilní. Kdykoliv hrozí, že bude kdykoliv zatčen. Tím pádem padá celá vláda. Nebudeme dělat stafáž nebo užitečné idioty problémům někoho jiného.

Kdyby Andrej Babiš nebyl premiérem, tak byste s hnutím ANO šli?

Vůbec to nebudeme řešit. Naší jedinou podmínkou je náš volební program. Ukážeme všem stranám, které budou chtít jednat o našem programu, ať nám zaškrtnou body, které nám budou chtít splnit, a dají nám je do koaliční smlouvy. Potom se podíváme, kdo nám je schopen splnit těch bodů nejvíc. To je dobrý odrazový můstek pro to jednat dále.

Myslíte, že budete mít tolik procent, abyste si takhle mohli klást podmínky?

Tak KDU-ČSL mělo v minulých volbách méně procent než my a prosadilo si, že se nebudou řešit církevní restituce. ČSSD ohnula páteř, zradila své voliče, protože to byl jejich hlavní předvolební slib. A prostě šli do vlády. Hnutí ANO slibovalo, že budou důstojné důchody, taky ohnuli páteř a neprosadili vůbec žádné změny. Když se důchodců zeptáte, jestli jim v peněžence zbývá více peněz než za Kalouska, tak vám každý důchodce řekne, že ne. A dokonce že mu zbývá ještě méně. Proto usilujeme o dvouciferný volební výsledek. Protože tuším, že ten může vést k tomu, abychom měli takový koaliční potenciál, že ty strany kývnou na naše podmínky. Chceme být ve vládě, protože jsem pochopil, že ten český systém je nastavený tak, že když nejste ve vládě, tak nemůžete prosadit politický program.

Nabádáte k vystoupení z EU. Váš bratr Hayato, který kandiduje za lidovce, varoval, že jednáte v zájmu ruského prezidenta Putina a že ruská vláda a diplomacie vytrvale pracují na oslabení a rozbití Evropské unie, aby se jí znovu otevřel prostor k rozšíření své sféry vlivu do střední Evropy a na západ. To si napsal na svůj Facebook. Jak to vnímáte?

Se starším bratrem Hayatem se dvacet let nevídáme. On kandiduje za KDU-ČSL, je otevřený podpůrce migrantů, islámu, politiky Angely Merkelové, stejně jako celé KDU-ČSL. To je jejich politika, já s tím zásadně nesouhlasím.

Takže odmítáte, že byste jednal v zájmu ruské vlády?

K těmhle nesmyslům a lžím snad ani nemá smysl se vyjadřovat. Já jsem byl naposledy v Rusku v roce 1992 a to ještě cestou do Japonska jednu noc tranzitně na letišti. 25 let už jsem nebyl v Rusku. Nikdy jsem nejednal s žádným ruským představitelem vlády, nikdy jsem neviděl ani Putina. Takže vám říkám zcela jasně, že takové lži a nesmysly - tonoucí se stébla chytá.

Takže to, co tvrdí váš bratr, není pravda.

To si děláte srandu, paní redaktorko. Já jsem v životě neřekl, že jsem proruský, ani pročínský, ani proamerický. Vždycky říkám, že jsem pročeský. Jakékoliv zájmy, co hájím, si dám vždycky na misku vah - co je podle našeho názoru v SPD lepší pro tu naši malou republiku ve střední Evropě. A rozhodně to není eskalace napětí.

Podle vás je pro ni lepší odejít z Evropské unie.

Určitě ano. A ten proud sílí. Chceme referendum o vystoupení z EU, aby občané rozhodli. Poprvé jsme referendum o vystoupení z Evropské unie navrhli v Poslanecké sněmovně v červnu 2015. Dokonce ani komunisté se nepřipojili, kteří tady hlásají, že jsou kritičtí vůči EU.

Nepřijde vám divné, že jsou všechny strany proti tomu?

Vůbec mi to nepřijde divné, my máme unikátní program. Máme svůj unikátní program SPD a tím oslovujeme voliče. Chtěl jsem jenom říci, že EU se rozpadne, dříve nebo později. My chceme přehodit výhybku, dokud je čas, na jiný model. A to na model co nejhlubší evropské spolupráce - a to spolupráce suverénních evropských zemí na základě čtyř základních svobod, na základě vzájemné výhodnosti a bez diktátu Bruselu.