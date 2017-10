Situaci v Severní Koreji by mohlo vyřešit komando, které by zabilo Kim Čong-una, prohlásil ve čtvrtek v televizi Barrandov prezident Miloš Zeman. Výhružky, které americký prezident Donald Trump směřuje k této zemi, o nich si Zeman není... Celý článek Problém se Severní Koreou by vyřešilo komando, které zabije Kima, tvrdí Zeman»