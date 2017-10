Co říkáte na verdikt slovenského ústavního soudu?

To načasování samozřejmě není žádná náhoda, ale je připraveno tak, aby to pár dní před volbami mohli zneužívat mí tradiční nepřátelé v politickém boji.

Ústavní soud ale hlavně svým rozhodnutím vnesl do slovenského řádu naprostý chaos a nejistotu. Ten verdikt ruší veškeré rozsudky a žaloby vůči Ústavu paměti národa (ÚPN) s tím, že lidé neměli žalovat ÚPN, ale ministerstvo vnitra.

Jinými slovy takových Babišů, kteří žalovali ÚPN, bylo spousta. A ten soud jim nyní oznámil, že neměli žalovat ústav, ale vnitro. Takže slovenští občané, kteří byli neoprávněně evidováni ve svazcích StB stejně jako já a zažalovali ÚPN teď musí, pokud se chtějí znovu soudit, zažalovat vnitro.

Přitom dosavadní soudní praxe se opírala o rozsudek Nejvyššího soudu SR z roku 2011, podle kterého měla být v takových sporech žalován ÚPN. Navíc ústavní soud uvedl, že rozhodující soud měl před výslechem bývalých příslušníků StB požádat o zbavení mlčenlivosti. Tyto svědky ale navrhoval ÚPN, který v průběhu jednání je zbavit mlčenlivosti nikdy nenavrhoval.

Co budete dělat nyní?

Začínáme od znovu, tak zažalujeme ministerstvo vnitra a znovu to vyhrajeme. Neexistuje totiž žádný důkaz, nic jsem nepodepsal, s StB jsem nespolupracoval. O tom také ústavní soud ani nerozhodoval. Každopádně je to načasování podivné. Jak je vidět, tak mafie, která zařídila moje stíhání v kauze Čapí hnízdo, a má dlouhé prsty.

To myslíte vážně, že proti vám kují pikle i v jiné zemi?

Naprosto. Ta země je velice blízko, stejně jako té mafii spříznění novináři, kteří tam také šíří dezinformace.

Ovlivní to volby?

Nevím, proč by to mělo ovlivnit volby, protože jsem s StB nespolupracoval. To je akce mafie, která stojí za Čapím hnízdem, Šumanem a teď se snaží ovlivnit vyšetřování evropského protikorupčního úřadu OLAF.