Premiér na plénu Senátu řekl, že celá problematika lithia je jen snahou Andreje Babiše (ANO) odvést pozornost od svého obvinění v kauze Čapí hnízdo. „Hodí se mu, aby odvedl pozornost. Jeho tvrzení jsou lživá a jsem přesvědčen, že Andrej Babiš to musí vědět,” řekl Sobotka.

Andrej Babiš podpis memoranda označil mimo jiné za krádež za bílého dne. Havlíčkovi je dále vyčítáno, že podpis memoranda proběhl krátce před volbami. [celá zpráva]

Podle Sobotky však nebylo na co čekat, memorandum zároveň podle něj není závazné a České republice neukládá žádné povinnosti.

„Cílem memoranda je posílit pozici státu a otevřít možnosti o zapojení státního podniku Diamo do těžby, a aby bylo na území ČR i následné zpracování,” uvedl premiér před senátory. Jiné řešení podle něj za současného práva nebylo možné.

Havlíček: Geomet má největší potenciál

Spor se také vede o to, proč bylo memorandum sepsáno zrovna s firmou Geomet, kterou vlastní australská EMH. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) mimo jiné upozornil na to, že majitelů licencí na průzkum lithia je pět. Kromě společnosti EMH nikdo jiný memorandum nemá, zdůraznil Brabec.

Podle Havlíčka ale právě projekt firmy Geomet představuje pro Českou republiku největší potenciál. „Memorandum s touto firmou bylo uzavřeno proto, že jejich projekt z hlediska svého významu pro hospodářství a ekonomiku Česká republiky může představovat největší potenciál. Všechny ostatní projekty jsou buď v úplně rané fázi průzkumu nebo nejsou z hlediska potenciálního objemu natolik významné,” řekl Novinkám ministr Havlíček.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) na jednání Senátu o těžbě lithia na území ČR.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Havlíček zároveň připomněl slova ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), který má podle něj v gesci vydávání a prodlužování licencí na průzkum území. Ministr Brabec, který memorandum kritizuje, v dopise k němu píše, že memorandum je „jeden ze správných kroků”.

Podle ČSSD je zásadním krokem právě udělování licencí ze strany ministerstva životního prostředí (MŽP). Útoky ze strany ANO Havlíček považuje za snahu o skandalizaci jeho osoby. „Je to lhaní a překrucování faktů. Bylo nějak potřeba zakrýt kauzu Čapí hnízdo,” řekl Havlíček. [celá zpráva]

Brabec však před senátory zopakoval, že se nejedná jen o kompetence MŽP. „Vždy si vyžadujeme i stanovisko ministerstva průmyslu a obchodu,” uvedl Brabec. MŽP podle něj při vydávání licencí posuzuje vlivy průzkumných prací na životní prostředí a MPO by mělo řešit strategie a zájmy státu v oblasti průmyslu a obchodu a to, zda je těžba v souladu se státní surovinovou politikou.

Stát by mohl těžit až od roku 2025



Sobotka ve vystoupení před senátory zopakoval, že první kroky k průzkumu ložisek lithia firmou Geomet, kterou vlastní australská EMH, učinilo ministerstvo životního prostředí za ministrů ODS Pavla Drobila a Tomáše Chalupy a ANO Richarda Brabce.

Geomet má právo na ložiska na Cínovci do roku 2025, do té doby tam nemůže nikdo jiný pracovat, poznamenal premiér. Pokud by se záležitosti ujal státní podnik Diamo, mohl by provádět průzkum až od roku 2025, uvedl.

Vláda ve středu před jednáním Senátu odmítla návrh hnutí ANO memorandum zrušit. Přijala naopak usnesení, aby se Havlíček zabýval možnostmi, jak by se stát mohl na těžbě lithia podílet. [celá zpráva]