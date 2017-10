Třiapadesátiletý Klepš se spolu se souputníky z TOP 09 v neděli 1. října zúčastnil tradičního výstupu na nejvyšší českou horu.

Cestu Obřím dolem zvládl v doprovodu rodiny bez problémů. Krize přišla krátce po osmikilometrovém výstupu s převýšením 750 metrů na vrcholu Sněžky, kde 53letý Klepš náhle zkolaboval.

Upřímnou soustrast rodině a pozůstalým náčelníka Horské služby Adolfa Klepše. Je mi to velmi líto. Děkuji za jeho práci, kterou odvedl. — Karla Slechtova (@SlechtovaKarla) 11. října 2017

První pomoc mu okamžitě poskytl exministr zdravotnictví Leoš Heger společně s mladým polským kolegou. Resuscitaci dělali oba lékaři holýma rukama bez pomůcek a léků.

„Chvíli jsme stoupali společně s odpočinkem v Obřím sedle. Vypadal fit, v pořádku. Později mě k němu na vrcholu, kde bylo strašné množství lidí, volali. Byl jsem u něho možná za půl minuty. Ležel za kapličkou sv. Vavřince. Okamžitě jsem začal s resuscitací,“ popsal tehdy Heger.

Následně byl Klepš ve vážném stavu převezen do nemocnice.

Klepš vystudoval gymnázium ve Vrchlabí. V minulosti pracoval jako poštovní doručovatel a v roce 1991 se stal členem horské služby. Od roku 2001 byl náčelníkem Horské služby ČR v Krkonoších o šest let později stanul ve vedení celé horské služby. Byl také politicky aktivní, za různé strany kandidoval do Poslanecké sněmovny, Senátu i krajského zastupitelstva. Úspěšný však byl jen ve volbách do městského zastupitelstva. Ve volbách v roce 2014 obhájil post zastupitele města Špindlerův Mlýn, když vedl jako nestraník tamní kandidátku TOP 09.