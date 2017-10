Předsedové ODS Petr Fiala, TOP 09 Miroslav Kalousek a volební lídr sociální demokracie Lubomír Zaorálek rozeslali v uplynulých dnech členské základně osobní dopisy. Jejich obsah je obdobný: mobilizují členy k maximální účasti ve volbách, které jsou podle vůdců klíčové.

Sebevědomá a odhodlaná ODS



„Zbývá posledních 14 dní - pro každého z nás dost času, abychom ještě povzbudili lidi, aby přišli k volbám, aby na sebe nenechali kleknout populisty a komunisty, aby svůj hlas nepromarnili na nesmyslné projekty a nevýznamné strany. Aby dali mandát silné ODS.”

Takovou výzvu adresoval svým partajním kolegům šéf ODS Fiala. V dopise zmínil svou stupňující se mediální aktivitu, v níž prý sází na jasný program proti levicovému populismu, na zdravý rozum a fakta proti demagogii. „Proti mediálním hrám a různým účelově zmanipulovaným průzkumům postavíme naše přesvědčení, sebevědomí a odhodlání,” napsal.

Připomněl, že se vedení strany v uplynulých dnech aktivně postavilo proti mýtům, které vláda šíří o svých výsledcích. „Silnice a dálnice, důchody, investice do obrany… - ve všech těchto oblastech dosáhla vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL v podstatě nulového výkonu,” tvrdí.

Také Kalousek v dopise vyzval členy TOP 09, aby přesvědčovali lidi ve svém okolí k aktivní účasti ve volbách. „Považuji tyto volby za nejdůležitější v posledních letech,” zdůvodnil pro Právo šéf TOP 09 svou výzvu členům. Podle něj půjde o každý hlas, a proto je třeba mobilizovat síly.

Je třeba mluvit s lidmi, burcuje Zaorálek



S výzvou, že značka sociální demokracie musí být vidět, se na členy obrátil v dopise lídr Zaorálek. „Nemůžeme čekat, že si lidé najdou nás. Naopak musíme za lidmi. Mluvit s nimi o tom, co je trápí a jak bychom jim mohli pomoci,” napsal.

A načrtl témata: rostoucí mzdy, lepší důchody, bezpečná země, kterou Česká republika podle něj je a bude, zdravotnictví bez poplatků, dostupné školství pro každého či nezprivatizovaný penzijní systém.

„Především však lidé musí vědět, že je nikdy nehodíme přes palubu. Jsme tu už sto čtyřicet let a máme odpovědnost k našim předkům i našim dětem a vnukům,” napsal Zaorálek. Proto prý musí sociální demokracie vystupovat jako sebevědomá a odhodlaná politická síla.

Lidovci: Už nejsme mladí a neokoukaní

Lidovci podle svého předsedy Pavla Bělobrádka vsadili na mimořádný partajní zpravodaj k volbám nazvaný Nový Hlas, který spolu se členy strany a dobrovolníky burcuje k účasti ve volbách a k vhození lístku právě KDU-ČSL.

„Opět jdeme do sněmovních voleb. Na rozdíl od těch posledních už ne jako strana, která usiluje vrátit se do Sněmovny. Ale naopak obtěžkáni vládní odpovědností,” napsal Bělobrádek a doplnil: „Pro nás, kteří jsme před čtyřmi lety byli ,mladí a neokoukaní’, je to velká zkušenost a změna. Pro naši stoletou tradiční stranu však jen okamžik a další kamínek do mozaiky.”

Lidovecký předseda současně tvrdí, že jeho strana se za své angažmá ve vládě vůbec nemusí stydět.