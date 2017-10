Nedávno se v Právu proti možnosti zastavět piazzettu v centru Prahy u Pařížské ulice a hotelu InterContinental až sedmipatrovou budovou, jak to navrhují pražští územní plánovači, postavili nejen architekti či historikové architektury, ale i mnozí politici, například Andrej Babiš, který kvůli nečinnosti v této věci kritizoval primátorku za ANO Adrianu Krnáčovou. Jaký je váš názor jako lídra ANO v Praze?

Projekt nebyl v takové fázi, aby se dal označovat za něco, za co se primátorka staví. Můj osobní názor, nejen na tento prostor, je takový, že charakter staré Prahy vyžaduje udržet maximum z nezastavěných, zejména zelených ploch, kterých už není příliš.

Na Staroměstském náměstí vyrostly betonové zábrany proti možnému teroristickému útoku. Jak se vám nový prvek architektury líbí? A jak si má pak člověk vykládat slova vládních politiků, že Česku nebezpečí nehrozí?

Myslím, že je to typicky „česká“ otázka. Stoprocentně vyloučit teroristický útok nelze, ani kdybychom byli nejbezpečnější zemí světa. Betonové zábrany vnímám jako prevenci. Časem by se daly určitě nahradit něčím estetičtějším. Ale kdyby magistrát neudělal nic a k nějaké nehodě došlo, každý by křičel: „Proč tam ty betonové zábrany nedali?“

I tak by se mohl změnit po zástavbě tento prostor.

Co si myslíte o protestech taxikářů proti Uberu, jež se neobešly bez přítomnosti policistů? Měl by se Uber zakázat?

Protesty taxikářů neschvaluji, měli by se spíše zamyslet nad tím, proč jsou prakticky ve všech průvodcích označeni jako jedno z hlavních nebezpečí pro zahraniční turisty v Praze. Zároveň je ale třeba říct, že je nutné vytvořit prostředí férové konkurence mezi taxislužbou a Uberem.

Čím chcete dobýt baštu TOP 09, když pražské kandidátce velí čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg? Čím chcete přemluvit „pražskou kavárnu“, aby vám dala hlas?

Domnívám se, že TOP 09 se dlouhodobě snaží využít image Karla Schwarzenberga coby „pokračovatele myšlenek Václava Havla“ k zastření svých minulých politických selhání. Je to cynický a nevkusný kalkul. Byl bych rád, kdyby to pražská kavárna pochopila.

Prahu už léta trápí nedokončený vnější obchvat města, který má význam i jako mezinárodní křižovatka napříč střední Evropou. Za čtyři roky, co je ANO v koaliční vládě, má ministra dopravy a pražskou radnici, se nic nepohnulo. Není už na čase přestat čekat na evropské peníze a začít stavět?

Ono se nic nepohnulo především za posledních osmnáct let. O pražském obchvatu se mluvilo už za první republiky. Hraje v tom roli spousta partikulárních zájmů a lobbistických tlaků. Za poslední tři roky se ta záležitost ale posunula určitě víc než za období, kdy na magistrátu vládly ODS anebo TOP 09.

Tak vypadá piazzetta před hotelem InterContinental od Staronové synagogy. Mohla by však být zastavěna až sedmipatrovou budovou.

