„Podepsat to 17 dní před volbami bez vědomí vlády je hloupost a diletantismus,“ uvedl dnes v Partii televize Prima Fiala. Podle něj není jednoznačně jasné, jaké výhody Česku z těžby poplynou.

Bartoš uvedl, že mu celá smlouva připadá ušitá horkou jehlou. „Před volbami je to nešťastné. To memorandum je nedostatečné. Měl o něm jednat vláda. Mělo být vypracováno ve dvou jazycích, aby tomu rozuměli odborníci na obou stranách,“ uvedl Bartoš. Dodal, že panují nejasnosti ohledně průběhu těžby i následné rekultivace.

Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany

FOTO: Milan Malíček, Právo

Podpis memoranda ostře kritizuje šéf ANO Andrej Babiš, který řekl, že „od ČSSD je to pokus o krádež za bílého dne.“ Komunisté kvůli lithiu chtějí svolat mimořádnou schůzi Sněmovny. Fiala jej chce otevřít na schůzi Senátu.

Zaorálek: Nejde o ukvapený krok



Lídr ČSSD Luboš Zaorálek, který se v neděli účastnil diskuse s Fialou a Bartošem, rozhodnutí svého stranického kolegy brání. Podle něj je nešťastné, když jednání s těžaři zasáhla předvolební hysterie. „Pochopil bych to u opozice, že si snaží najít téma, ale že koaliční partner začne mluvit o krádeži za bílého dne, to mi přijde smutné,“ uvedl Zaorálek.

Podle něj není nic narychlo, ale případná těžba lithia se řeší delší dobu. Podle smlouvy by se podle něj mělo lithium zpracovávat v Česku a je podle něj možné, že by se mohly v tuzemsku z lithia vyrábět i baterie.

„Kdyby se to povedlo, tak by to za 20 let mohlo pro Českou republiku přinést 750 miliard,“ uvedl Zaorálek.

Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Dodal, že předvolební hádky mohou odlákat australskou firmu, která tu chce těžit. „Když se takto budeme tlouct po hlavě a bude se vykřikovat, že se změní zákony, tak firma, která tu provedla průzkum, přestane spolupracovat a odejde třeba do Srbska,“ dodal Zaorálek.

V těžbě lithia, které se využívá při výrobě baterií, se ukrývají obrovské zisky odhadované na tři bilióny korun. Australská společnost by mohla s těžbou začít v roce 2022 a plánuje dobýt 37 miliónu tun rudy.