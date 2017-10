Pokud vyhraje hnutí ANO volby, je Andrej Babiš připraven řídit vládu. Překážku nevidí ani v trestním stíhání v kauze Čapí hnízdo, v níž je podezřelý z dotačního podvodu.

„Česko si v prvé řadě zaslouží dobrého premiéra. Pokud bych tu šanci dostal já, tak vám garantuji, že udělám všechno pro to, abych byl tím nejlepším premiérem,“ uvedl Babiš.

Prezident Miloš Zeman s Andrejem Babišem na Čapím hnízdě v dubnu 2016.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Podle něj bude záležet na lidech, jestli mu dají šanci, aby ukázal, že by uměl „řídit vládu jako jeden tým“. Bylo by to však jen na jedno volební období, na čtyři roky.

„Já v politice nechci být déle, už jsem jí obětoval šest let svého života,“ řekl Babiš Právu.

Pak by prý odešel z politiky a už se do ní nevrátil. „Ano, rád bych. Vždyť by mi v té době bylo 67 let. Taky bych chtěl mít chvíli normální život, věnovat se rodině i firmě,“ dodal Babiš.

Pro Zemana není trestní stíhání problém



Babiš je majitelem koncernu Agrofert, který však v současnosti nevlastní přímo — společnost kvůli zákonu o střetu zájmů na začátku letošního roku spolu s dalším majetkem převedl pod svěřenský fond. Podle nedávné zprávy časopisu Forbes je po Petru Kellnerovi druhým nejbohatším Čechem. [celá zpráva]

Vládní angažmá jeho podnikání nijak neublížilo, naopak během něj svůj majetek dále rozhojnil. Zatímco v roce 2013 — před Babišovým vstupem do parlamentu a následně do vlády — činila jeho hodnota podle Forbesu 40 miliard korun, letos to bylo 88 miliard korun.

Šanci na premiérské křeslo Babiš má, průzkumy hnutí ANO přisuzují největší voličskou přízeň ze všech stran a roli jasného favorita voleb, které se uskuteční 20. a 21. října. Babiš kandiduje ve Středočeském kraji.

Trochu omezující pro povolební vyjednávání může být, že třeba TOP 09 nebo ODS předem odmítly koaliční spolupráci s hnutím ANO. Problémy naopak v případě volebního úspěchu nemíní Babišovi dělat prezident Miloš Zeman. Ten před časem v reakci na zprávu o vydání Babiše k trestnímu stíhání prohlásil, že by ho jmenoval předsedou vlády i v případě, že by šéf ANO seděl ve vazbě. [celá zpráva]