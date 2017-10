Trojská ulice by měla být podle návrhu, o němž informoval mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš, plně zprůjezdněna v úseku od křižovatky s ulicí Pod Lisem směrem do Kobylis. Tím by se mělo ulevit permanentně přetíženým trasám K Pazderkám–K Bohnicím a Zenklova–V Holešovičkách. Na křižovatce ulic Lodžská a K Pazderkám, by měl být instalován semafor, který by byl schopen regulovat dopravu směřující do Troje a Kobylis.

Do ulice K Bohnicím by podle Prahy 7 mělo být instalováno úsekové měření nebo informační systém, který by řidiče informoval o dopravní situaci v Troji.

Od jara je uzavřena i ulice Trojská ve směru do centra.

FOTO: Mapy.cz

Připravit by se měla i studie dlouhodobého řešení dopravy v oblasti Bohnic, Troje a Kobylis.

„Vedle krátkodobých opatření je zásadní také komplexní řešení dopravní obslužnosti této části Prahy. Již dříve jsme společně s Trojou požadovali zpracování studie, která by se této problematice věnovala,” komentoval návrh místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský.

Ulice K Bohnicím, kde bylo po jednom dni zneplatněno omezení vjezdu.

FOTO: Mapy.cz

Značka zakazovala vjezd do ulice K Bohnicím ve všední dny od 07.30 a 09.30. V pondělí způsobila kolaps na komunikacích směřujících na Kobyliské náměstí. V úterý byla značka zneplatněna a motoristé opět mohli ve směru do centra využít i tuto zkratku.