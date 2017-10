Po akci odevzdali členové spolku na podatelně ministerstva otevřený dopis. V něm vyzývají ministra zdravotnictví, aby se zasadil o dodržování zákona a zajistil pacientům přístup k ekonomicky dostupnému léčebnému konopí.

„Pokud ho stát není schopen zajistit, nesmí pacientům bránit v sebepéči a zajištění konopí pro vlastní potřebu,“ řekla v dešti asi padesátce lidí ředitelka spolku KOPAC Hana Vágnerová, sama pacientka s roztroušenou sklerózou. Spolek sdružuje asi 250 pacientů.

Nákup a distribuci léčebného konopí má na starosti Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL), kterému se dlouho nedařilo dokončit soutěž na pěstitele konopí. Úspěšný byl až třetí pokus. V lékárnách proto čtyři měsíce nebyla sušená droga vůbec k dostání. Nyní si mohou pacienti pořídit dovážené konopí, které ale vyjde na 300 korun za gram.

Strašně mě trápí, když známe lék a nemůžeme ho pacientovi podat Jaroslav Mitlener, lékař

České konopí by mělo být k dostání až v půlce příštího roku. Podle Vágnerové by mělo stát okolo dvou set korun za gram. „To je pro většinu pacientů ekonomicky nedosažitelné, protože jsou to hlavně invalidní důchodci,“ uvedla.

Osm set tisíc lidí konopí užívá nelegálně

Nejvíce konopí pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou proti křečím a také pacientům s nepřekonatelnou bolestí. Např. pacientka Martina Kafková, která se soudí s VZP o úhradu konopí, potřebuje měsíčně přes dvě stě gramů, což by ji v současnosti stálo okolo 70 tisíc korun měsíčně.

Proto si jako většina českých pacientů pořizuje konopí svépomocí, což je ale ilegální. Ale dělá to stále více lidí. Podle průzkumu Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti použilo k léčebným účelům konopí v posledním roce 800 tisíc občanů ČR. Lidé konopí užívají nejen proti bolestem a zánětům, ale i na kožní nemoci.

Před ministerstvo přišli podpořit pacienty i lékaři. Např. Jaroslav Mitlener, který přes půl roku bojuje s úřady, aby mohl vypisovat elektronický recept, přes který jako jediný lze konopí předepisovat, řekl, že je nešťastné, že stát nedokáže léčivo pacientům zpřístupnit. „Strašně mě trápí, když známe lék a nemůžeme ho pacientovi podat,“ řekl Mitlener.

Na demonstraci se přišla podívat i mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová. Výhrady spolku nechtěla komentovat. „Dopis předáme našim odborníkům, kteří ho prostudují a poté budou se spolkem dál komunikovat,“ řekla Právu Čechová.

V Německu pacienti vlastní konopí pěstovat smějí



Podle Vágnerové nejschůdnějším řešením, jak umožnit samopěstování pacientům, by bylo jít německou cestou. Tam soud rozhodl, že „individuální právo na zdraví je nadřazeno mezinárodním smlouvám“, a dovolil pacientům, aby si konopí pěstovali sami.

Nejblíže takovému rozhodnutí je pacientka Martina Kavková. V jejím sporu s VZP Nejvyšší správní soud minulý týden konstatoval, že argumenty pojišťovny jsou nedostačující. Nařídil VZP, že musí žádost pacientky o proplácení léčby znovu projednat.