Služba Uber je alternativou taxi. Lidé si přes aplikaci v mobilním telefonu mohou zavolat řidiče, který je odveze na požadovanou adresu. Klient pak zaplatí za čas strávený na cestě a ujeté kilometry. Řidičem se může stát téměř každý, kdo má řidičák a patřičný telefon.

„Je třeba aby se udělaly kroky, které by daly pravidla a regulace v podnikání v této oblasti,“ řekl Novinkám volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. Ti, kteří provozují Uber, jsou podle něj nyní zvýhodněni.

Video

Protestní jízda pražských taxikářů (Zdroj: Novinky)

Stanovení pravidel je podle něj úkolem vlády i měst. Vládní expertní skupina se bude problematikou zabývat ve čtvrtek. „Jsme schopni dát doporučení,“ uvedl Zaorálek. Města by ale podle něj na rozhodnutí vlády čekat neměla a měla by jednat okamžitě.

Ťok: Zaorálek neví, o čem mluví

S tím nesouhlasí ministr dopravy Dan Ťok (ANO). „Pan ministr neví úplně, o čem mluví, města sdílenou ekonomiku řešit úplně nemohou,“ sdělil Novinkám Ťok. Stát podle něj v této věci zaspal.

Video

Protest taxikářů na letišti 18. září

Podobně před časem argumentovala i pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Město podle ní nemůže Uber zakázat ani pro něj určovat podmínky. Řešení je podle ní v tomto případě na ministerstvu průmyslu a obchodu.

„Musí stanovit, co je a co není sdílená ekonomika a jak se máme stavět ke službám jako je Uber,“ řekla primátorka Novinkám.

Fiala: Je to neschopnost Krnáčové

Jinak to vidí ODS. „Paní primátorka Krnáčová ani další zodpovědné osoby nebyly roky schopny reagovat na vývoj sdílené ekonomiky, brát si ale za rukojmí Pražany a zahraniční návštěvníky hlavního města nepovažuji za správné,“ komentoval pro Novinky předseda ODS Petr Fiala.

Podle Fialy by naopak podnikání pomohla liberalizace. „Nezakazovat Uber a další obdobné služby, ale upravit podmínky pro jejich fungování,“ doplnil Fiala.

Je podle něj také nutné snížit formální požadavky na taxikáře, aby byli konkurenceschopní.

Stejné podmínky a regulace

Po vytvoření stejných podmínek volají i další politici. „V Brně to zakázali, v Londýně to zakázali. Jde o to, aby měl Uber stejné podmínky jako naši taxikáři. Máme volný trh, tak nechť každý podniká, ale ať každý platí daně,“ shrnul předseda ANO Andrej Babiš.

„Uber určitě nezmizí a jen je potřeba ho regulovat tak, aby platili daně, a aby si zákazník mohl vybrat, zda bude v regulované a bezpečnější, jistější a komfortnější režii taxikářů, u kterých má jistotu licence a pojištění, anebo bude riskovat,“ sdělil Novinkám šéf lidovců Pavel Bělobrádek.

Nechceme sliby, chceme činny (sic!), hlásají nápisy na automobilech taxikářů při jejich pražském protestu.

FOTO: Petr Horník, Právo

Aby existovaly dvoje podmínky pro podnikání, není přípustné ani podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska. „Není možné, aby měl někdo daleko víc povinností a odvodů než někdo, kdo v podstatě podniká ve stejném oboru jako on,“ konstatoval.

„Kdybych to měl řešit já, ale ne, že bych o to stál, tak bych s největší pravděpodobností tu licenci pozastavil a na základě expertních diskuzí bleskově srovnal podmínky pro oba dva typy podnikání, pak ať rozhodne konkurence,“ nastínil. Protesty taxikářů v současné době považuje za opodstatněné.

Piráti chtějí nový zákon

„Problém Uber je nutné řešit novou legislativou. V jedenadvacátém století nedává smysl, aby musel mít řidič, který získává zákazníky přes aplikaci, taxametr,“ uvedl pro Novinky předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zároveň by podle něj měly pro řidiče Uberu platit stejné daňové i bezpečností podmínky jako pro taxikáře.

Částečnou nápravu podle Ťoka i Krnáčové přinese novela silničního zákona, která vstoupí v účinnost již tuto středu. Řidiči, kteří nebudou mít oprávnění řidiče taxislužby nebo budou činnost nevykonávat nelegálně, budou moci dostat pokutu až 100 tisíc korun.

Celým problémem sdílené ekonomiky se bude ve čtvrtek zabývat expertní skupina na vládě. Té se účastní jak zástupci ministerstva průmyslu a obchodu a dopravy, tak i primátorka Adriana Krnáčová.