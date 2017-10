V některých oblastech se navíc nepracující neplatiči vysloveně kumulují, což obecním rozpočtům dává na frak o to více. Radnice se tak obracejí na soukromé soudní exekutory nebo v zoufalství dokonce uvažují i o zrušení poplatků například za odpad či aktivně nevymáhají pokuty.

Děčín: 6300 osob nedotknutelných

„Bývají to mnohamiliónové částky. Za to by se daly už financovat rekonstrukce veřejných prostranství či silnic,“ shrnula pro Právo mluvčí Exekutorské komory Kateřina Zoubková. Například v padesátitisícovém Děčíně podle ní vymáhají dluhy za více než sto miliónů korun, což znamená zhruba třináct procent ročního rozpočtu města. Jen na nájmech lidé dluží tři desítky miliónů.

„Daňové pohledávky, tedy pokuty, místní poplatky, vymáháme sami prostřednictvím vlastních zaměstnanců, a to postižením mzdy, důchodu nebo účtu dlužníků. Když se nám ale nedaří dlužníkův majetek zjistit, předáváme věci exekutorům,“ potvrzuje úřednice z oddělení správy daní a poplatků Děčína. Dluhy z nájmů pak vymáhají prostřednictvím právníka, soudu a poté, co soud potvrdí exekuční titul, jdou k exekutorům.

Je to dáno tím, že soudní exekutor nastupuje až v momentě, kdy jsou vyčerpány možnosti postihovat účet nebo mzdu dlužníka. Kateřina Zubková, mluvčí Exekutorské komory

Nevymahatelné jsou pohledávky za lidmi, jejichž skutečný pobyt není známý. Totéž platí i o lidech, kteří mají trvalý pobyt přihlášen na ohlašovně na městském úřadě, o lidech v insolvenci, tedy v osobním bankrotu. Jsou v podstatě exekučně nedotknutelní. Těchto občanů má Děčín na krku 6300 a nedobytně mu dluží přes patnáct miliónů korun, vyplývá z poznatků Exekutorské komory.

Celková úspěšnost vymáhání daňových pohledávek Děčína exekutory se podle Zoubkové pohybuje kolem 13 procent. „Je to dáno tím, že soudní exekutor nastupuje až v momentě, kdy jsou vyčerpány možnosti postihovat účet nebo mzdu dlužníka,“ řekla Zoubková.

Většina měst a obcí v okamžiku, kdy upomínání zůstává bez odezvy, se obrací na soudní exekutory, byť jim tolik lidí spílá. Obec či město ale nemůže neplatičům jejich dluhy jen tak odpustit. Radnice by se tím samy dostaly do rozporu se zákonem, neboť by se o pohledávky nestaraly s péčí řádného hospodáře. Prvotní upomínky zpravidla zasílají úředníci, pak obce předávají štosy neuhrazených složenek právníkům, ti věc postoupí k soudu a z něho to jde k exekutorům.

Haló, tady město, zaplaťte, prosím

„Soudní exekutoři mají vybudovaný administrativní aparát, jsou efektivnější při zjišťování majetku dlužníka a jeho skutečného pobytu, mohou sdružovat výjezdy v rámci více exekucí jedním směrem,“ říká exekutor Jiří Prošek z Plzně. Pohledávky radnic exekutoři také přilepují ke starším exekucím dlužníků, čímž se o pár stovek sníží i náklady dlužníka.

Někde to radnice zkouší připomínáním se, jinde uvažují, že třeba na poplatek za odpad rezignují úplně. Nový Jičín eviduje kolem sedmi tisíc dlužníků za komunální odpad a psy. Nedoplatky jsou ve výši jedenácti miliónů. Město na konci září spustilo kvůli tomu kampaň. „Věříme, že většina lidí pouze zapomněla uhradit tyto poplatky, a tak jim to chceme připomínat prostřednictvím webu města, Facebooku, ve zpravodaji a městským rozhlasem,“ řekla regionální televizi Polar mluvčí města Marie Machková.

Koordinátor dluhů



Na radnici také podle ní nově funguje koordinátor dluhů. Domácnostem, které poplatky neuhradily, navrhuje splátkové kalendáře a do činžovních domů roznáší informační letáky, kde zdůrazňuje termíny splatnosti. Zdejším dlužníkům nyní chodí od města i složenky, s tím, že když zaplatí, radnice jim nenapočítá žádné sankce. Ty jinak činí 50 procent z vymáhané částky.

Rada města Ústí nad Labem zase na konci srpna navrhla zastupitelům, aby kvůli vysokému počtu neplatičů zrušili poplatek za odpad úplně. Poplatek se nevybíral v letech 2009 a 2010 a znovu byl zaveden od roku 2011.