Ve Sněmovně by podle zářijového volebního modelu Medianu zasedli také občanští demokraté, pro které by hlasovalo 9,5 procenta voličů. Své poslance by měl také Tomio Okamura a jeho Strana přímé demokracie, které by svůj hlas odevzdalo 6,5 procenta respondentů. Piráti a lidovci by získali shodně po šesti procentech. Před branou Sněmovny by zůstalo hnutí STAN se čtyřmi procenty hlasů.

„Pokračuje pozvolný pokles KSČM a oproti minulému měření ztratila TOP 09. Naopak dlouhodobě roste podpora SPD Tomia Okamury a v posledním období výrazně pirátů,“ komentuje výsledky průzkumu zpráva Medianu. Piráti podle autorů průzkumu posílili hlavně mezi mladšími voliči do 35 let, mimo jiné na úkor TOP 09.

Vývoj volebního modelu agentury Median (v procentech) červenec srpen září ANO 27,5

26,5 27 ČSSD 14 14,5 14 KSČM 14,5 13 12,5 ODS 11 10 9,5 TOP 09 7,5 9 7 SPD 5,5 6 6,5 KDU-ČSL

9,5* 6,5 6 Piráti

-- -- 6 * rozpadlá koalice KDU-ČSL a STAN

zdroj: Median

Agentura nicméně upozorňuje, že více než polovina pravděpodobných voličů stále není rozhodnuta o tom, koho bude volit či zda se voleb vůbec zúčastní. „Analýza volebních jader a potenciálů ukazuje, že relativní jistotu vstupu do Sněmovny mají jen čtyři strany, ale teoreticky se do ní může dostat až 10 stran včetně Starostů a zelených,“ uvádí Median.

Rozhodnutí jít k volbám vyjádřilo 62 procent respondentů, větší ochotu volit přitom vyjádřili lidé nad 65 let.

Median průzkum prováděl v období od 28. srpna do 25. září. Zapojilo se do něj 1243 respondentů starších 18 let.