„Sobotkovu vládu mohu hodnotit jako vládu promarněných příležitostí, vládu čekání na reformy, které nepřišly, vládu údržbářskou,“ řekl Zeman.

Podotkl, že údržbářská vláda je taková, která reformy odkládá. Kabinet, který společnost jenom udržuje a neprovádí prospěšné reformy, je špatný, dodal.

Mezi Sobotkou a Zemanem je pověstně špatný vztah. Nynější končící koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL v pondělí schválila zprávu o plnění svého programového prohlášení. Za své největší úspěchy označila stabilizaci rozpočtu, snížení nezaměstnanosti či růst minimální mzdy.

Tříska a Fialová by si zasloužili ocenit



Zeman si zpětně pochválil vlastní kabinet, který vedl jako premiér a šéf ČSSD v letech 1998 až 2002 a prohlásil, že jeho tehdejší vláda provedla reformy nejméně tři. „Zaprvé to byla reforma veřejné správy, to znamená vznik krajské samosprávy, zadruhé profesionalizace armády a zatřetí privatizace bank,“ řekl prezident v televizi.

Zeman se v televizi vyjadřoval také k různým stranám. Zmínil třeba, že nebude volit TOP 09. Komu dá svůj hlas, prozradit nechtěl.

Řeč byla i o nedávno zesnulých hercích Janu Třískovi a Květě Fialové. Zeman na dotaz ohledně možného vyznamenání obou řekl, že zařadit je na seznam už není možné, ale že oba by si vyznamenání zasloužili a on by jim je v případě obhajoby mandátu dal.