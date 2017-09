Historická budova divadla bude otevřena od 9:30 pro květinové dary veřejnosti. Program potrvá zhruba hodinu. Ve foyeru divadla bude kondolenční kniha. Posledního rozloučení se zúčastní osobnosti veřejného života, uvedl mluvčí.

Na jevišti Národního divadla Tříska začínal, angažován byl už za studií. V polovině 60. let z pro mnohé prestižní scény odešel do tehdy progresivního Divadla za branou. Tříska se již za svého života stal nejen hereckou legendou a ikonou nejméně jedné generace Čechů, díky svým společenským postojům a odporu k totalitě také velkým morálním vzorem.

Jan Tříska, který žil po emigraci v roce 1977 v zámoří, přijel nedávno do Prahy kvůli natáčení nového filmu Jiřího Mádla Na střeše. Začít se mělo v těchto dnech, v sobotu však herec spadl z Karlova mostu do Vltavy a na následky těžkého zranění v pondělí zemřel. Policie se přiklání k tomu, že Tříska spadl do vody nešťastnou náhodou.

Záchranáři odvážejí zraněného muže

FOTO: HZS Praha

Patřil k nejtalentovanějším hercům generace 60. let, po emigraci v 70. letech se prosadil i v Hollywoodu. Zatímco ve filmu mu často patřily komediální role, na jevištích upoutával silou svého prožitku, emocionalitou a citem pro slovo a jazyk.

Ve svém druhém domově ve Spojených státech natočil 44 filmů. Po revoluci v listopadu 1989 se do Česka vracel na natáčení i divadelní jeviště. Poslední filmovou roli ztvárnil ve snímku Jana Svěráka Po strništi bos. Jan Svěrák byl také tím, kdo ho do české kinematografie v roce 1991 vrátil svou Obecnou školou.