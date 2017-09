„Zde, v tomto místě se zrodila česká státnost,“ řekl Duka tisícům lidí na staroboleslavském Mariánském náměstí. Kardinál při mši celebrované ostravsko-opavským biskupem Václavem Lobkowiczem uvedl, že se nejedná o církevní slavnost, ale o Den české státnosti, protože i ve svatováclavském chorálu se zpívá o národě, ne o církvi.

Pod korouhví sv. Václava musí někdo jít, a ne o tom ustrašeně řečnit. Dominik Duka, kardinál

Kardinála to přivedlo k úvaze o několikerých nadcházejících volbách, ač řekl, že je nechce ovlivňovat, zformuloval své občanské vybídnutí. „Je smutné, že se politikové zabývají pouze tím, co je výhodné jen pro jejich volební období,“ uvedl Duka. Těch, co jednají jinak, jsou podle Duky jen výjimky.

„Naši naději vidím v tom, že nám volby pomohou prosadit umlčovanou většinu,“ řekl kardinál a dovolával se demokracie bez přívlastků. „Jen tak nebude většina manipulována a ovládána rozmary některých menšin,“ poznamenal Duka, aniž by konkretizoval, jaké menšiny má na mysli.

Bývalý prezident Václav Klaus (vpravo) a arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka (vlevo) se zdraví při Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Vztahovala se k tomu prosba přítomných za vyhnance a uprchlíky, aby se mohli vrátit a vrátili do země svých otců. „Obnoví svá města, kde budou žít v míru a pokoji,“ zněla přímluva.

Podle Duky je prvním úkolem státu zajistit bezpečnost, nikoli vytvářet pocit bezpečnosti, a také zabránit bankrotu. „Ptejme se, jak chceme splatit státní dluhy,“ vybízel kardinál. Církev také prosila za ty, jimž bude svěřena vláda, „aby obstáli v náročných zkouškách naší doby“. Jiná prosba zároveň mluvila o „zhoubě genderových teorií“, muži mají být pro katolickou církev dobrými muži a ženy ženami.

Duka vyzdvihl rodinu jako „základ státu a společenství církve“ a nabádal k odvaze. Vypůjčil si k tomu citát Karla Čapka, který spisovatel napsal dva dny před svou smrtí v prosinci 1938. „Pod korouhví sv. Václava musí někdo jít, a ne o tom ustrašeně řečnit,“ citoval kardinál Čapka.

Nechceme církev uzavřenou a nacionální, ale otevřenou a pluralitní. Chceme církev, která spíše než národní sepjatost hlásá solidaritu a vzájemnost napříč hranicemi a bourá zdi, které lidi dělí. skupina RFK

Volební úvahy jsou podle něho dobré k tomu, abychom se vzmužili. „Víme, co je dnes zodpovědným jednáním? Víme, ale nemáme dost odvahy, protože se mylně domníváme, že jsme bezmocní, anebo že je nás málo. Kolik křesťanů bylo v naší zemi v době sv. Václava?“ ptal se Duka.

Předvolební agitka?

Ve Staré Boleslavi se letos odehrál hapenning křesťansko-feministické skupiny RFK. Její členové drželi transparent s nápisem „Nevěříme v národ“. Dukovo kázání se jim nelíbilo, označili ho „za předvolební agitkou pro krajně pravicové, neoliberální a identitářské politické strany“.

„Nechceme církev uzavřenou a nacionální, ale otevřenou a pluralitní. Chceme církev, která spíše než národní sepjatost hlásá solidaritu a vzájemnost napříč hranicemi a bourá zdi, které lidi dělí,“ uvedla skupina v prohlášení.

Na pódiu na staroboleslavském Mariánském náměstí nechyběla lebka sv. Václava s korunou. Pouti se účasnil apoštolská nuncius v ČR Giuseppe Leanza, místopředseda Sněmovny Jan Bartošek a místopředseda vlády Pavel Bělobrádek (oba KDU-ČSL). Nechyběl exprezident Václav Klaus, jemuž Lobkowicz přál jmenovitě spolu s biskupem Václavem Malým k svátku.

Lebka svatého Václava během pouti ve Staré Boleslavi

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Ocenění jménem papeže Františka si odnesly sestry Boromejky za 180 let svého působení u nás, připomínalo se výročí sta let od mariánského zjevení v portugalské Fatimě.

Pouť do Staré Boleslavi se v novodobé historii konala po patnácté. Nejprve se svatováclavský svátek slavil v katedrále sv. Víta. „Teprve od roku 2003 se koná ve Staré Boleslavi, tradičním poutním místě. Byl to cíl kardinála Vlka,“ připomněl v České televizi Jaroslav Šebek z Historického ústavu AV ČR.