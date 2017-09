Zeman připomněl kauzu ústeckého konkurzního soudce Jiřího Berky a případ, v němž litoměřický soudce Ladislav Jelínek přijal podle obžaloby jako úplatek láhev whisky.

„Neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky,” řekl Zeman 19 ženám a devíti mužům, kteří do jeho rukou složili soudcovský slib. Uvedl, že případy korupce některých soudců kazí jméno všech soudců.

Whisky si kupte sami, doporučil prezident



„Pokud si budete chtít vypít skleničku whisky, kupte si ji sami,” doporučil nováčkům s odkazem na soudce Jelínka. Jelínek čelí společně s bývalým kolegou Josefem Knotkem obžalobě za to, že ovlivňovali výsledky několika trestních řízení. Za korupci původně dostal tříletou podmínku, verdikt ale zrušil Nejvyšší soud a nařídil případ projednat znovu. Pravomocně byl Jelínek odsouzen v jiné věci, a to rovněž za korupční jednání.

Druhý zmíněný soudce Berka podle žalobce způsobil spolu s dalšími lidmi škodu 264 miliónů korun zfalšovanými konkurzy. Jeho kauza se vleče řadu let. Na sklonku roku 2015 ho táborský soud poslal do vězení na 8,5 roku, přičemž Berka se chce bránit odvoláním. Do právní moci rozsudku o vině platí u obou mužů presumpce neviny.

Ministr chystá změny



Nově jmenovaní soudci částečně nahradí ty, kteří v rámci přirozené obměny skončili či postupně skončí ve funkci do konce letošního září. Nejvíce – devět – jich zamíří do obvodu Krajského soudu v Brně, čtyři noví posílí obvod působnosti Městského soudu v Praze. Po třech nováčcích přibude do obvodů středočeského, plzeňského, ústeckého a ostravského soudu. Dva soudci půjdou pod královéhradecký krajský soud a jeden pod Krajský soud v Českých Budějovicích.

Kandidáty na soudce navrhují ministrovi spravedlnosti předsedové jednotlivých krajských soudů. Ministr Robert Pelikán (ANO) chce od příštího roku zavést změnu, podle níž by všichni nominanti nejprve museli projít výběrovým řízením a dvouletou intenzivní přípravou završenou simulovaným soudním jednáním.