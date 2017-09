Ministerstvo obrany o smrti Kvapilové informovalo ve středu na svém webu.

Marie Kvapilová se narodila na podzim roku 1921 na severozápadě Ukrajiny. Druhá světová válka ji zastihla ve chvíli, kdy s rodinou plánovala odjezd do Čech. V roce 1941 se její otec přidal k formující se československé jednotce v Buzuluku na jihu Ruska. O rok později vstoupil k prvnímu československému armádnímu sboru i zbytek její rodiny včetně jí samotné.

Prvních bojů se jako zdravotnice účastnila u Sokolova, kde byla raněna do nohy. Následných bojových operací v bývalém Sovětském svaze se pak účastnila jako telegrafistka.

Sokolovo bylo prvním místem bojového nasazení československé bojové jednotky v SSSR. Jejím úkolem bylo bránit proti německé přesile postavení u řeky Mža. V březnu 1943 u Sokolova padlo téměř 90 mužů, zraněno bylo přes 100 československých vojáků a 30 zůstalo nezvěstných. U Sokolova se poprvé v historii československé armády do bojů zapojily i ženy.

Po skončení druhé světové války zůstala Kvapilová v armádě až do poloviny padesátých let. Nejprve jako učitelka ruštiny a poté jako pobočník náčelníka. S hodností kapitánky byla v roce 1954 převedena do zálohy. V roce 2000 byla mimořádně jmenována do hodnosti plukovnice ve výslužbě a v roce 2016 obdržela od ministra obrany Záslužný kříž druhého stupně.

Marie Kvapilová byla dlouholetou členkou Československé obce legionářské.