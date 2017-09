„Mě naštvalo, že pan Babiš si přivlastnil registr smluv a uvedl ho jako největší úspěch svého hnutí a vládnutí. To vůbec není pravda. Prosadit registr smluv neznamená pro něj hlasovat,“ sdělil Novinkám Farský, který na Babišův facebookový status podrážděně reagoval už v úterý.

Babiš na sociální síti jako jeden z úspěchů hnutí ANO uvedl, že by bez něj „zákon o registru smluv neprošel”. Farský však v reakci bývalému ministru financí vyčetl, že „si fakt přivlastní i to, co mu nepatří ani vzdáleně”.

Příspěvek, v němž Babiš zdůrazňuje zásluhy hnutí ANO na přijetí zákona o registru smluv i s Farského reakcí.

FOTO: repro facebookový profil Andreje Babiše

Lídr STAN v rozhovoru pro Novinky.cz zdůraznil, že on sám dojel na Slovensko pro inspiraci a setkával se s lidmi, kteří za registrem smluv stáli tam, a to včetně premiérky Ivety Radičové. „To byly momenty, kdy se prosazovalo,” uvedl Farský.

„Potom se dost výrazně zapojila Rekonstrukce státu. Pan Andrej Babiš se zajímal o registr smluv ve chvíli, kdy si hlídal, aby mu nezasáhl do jeho byznysu, když si prosadil výjimku pro Správu státních hmotných rezerv, se kterou obchoduje,“ míní Farský.

Od Babiše prý omluvu nečeká. „Od člověka, který je schopen přísahat na zdraví svých dětí a rodiny a porušovat ty sliby, omluvu nečekám,“ sdělil.

Babiš: Bez nás by to nikdy neprosadil



Babiš Novinkám řekl, že Farský nemluví pravdu. Registr smluv by prý nikdy bez hnutí ANO nevešel v platnost.

„S Rekonstrukcí státu jsem se potkával v určitém čase téměř každý týden. Kdyby nebylo nás, tak registr smluv nikdy neprojde. Nikdy. Protože na koalici se ČSSD tvářila, že to chce, ale přitom to nechtěli. Pan Farský neříká pravdu,” prohlásil šéf ANO.

„Bez nás by to nikdy neprosadil. To se dá dohledat. My jsme to přetlačili v koalici, my jsme říkali, že je to potřeba, my jsme protestovali, když socani chodili pořád s nějakýma výjimkama a Jurečka s Budvarem,” dodal.

Původní verze je z roku 2012

Návrh zákona o registru smluv předložil Farský již v polovině roku 2012, tedy v době, kdy hnutí ANO ještě nebylo zastoupeno ve Sněmovně. Poslanci ho v daném volebním období nestihli projednat, Farský ho tedy v prosinci 2013 předložil znovu. V listopadu roku 2015 byl po úpravách a peripetiích návrh Sněmovnou definitivně schválen.

Podle zákona musí stát, kraje a větší obce či jejich části na internetu od července roku 2016 zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun. Od letošního července bylo zavedeno pravidlo, že nezveřejněná smlouva není platná.

Na základě novely, kterou v srpnu podepsal prezident, jsou v registru výjimky pro některé státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů či obcí. [celá zpráva]