Praha má dostat návrh metropolitního plánu, svého příštího územního plánu. Obsahuje návrh vytvořit stavební parcelu z piazzetty u hotelu InterContinental, dosavadního volného prostranství. Co si o tom myslíte?

Myslím si, že by ta parcela nadále měla být určena jako veřejná plocha, veřejné prostranství pro využití Pražany. Návrh na umožnění jejího zastavění až sedmipatrovou budovou by se vůbec neměl dostat k městu. Měl by mít alespoň nějakou základní citlivost k tomu, co si lidé v místě přejí. Nemuseli bychom řešit pseudokonflikt, kdy někdo nakreslí gigantický barák doprostřed Prahy.

Ptal jste se pražského Institutu plánování a rozvoje, kde plán vzniká, kolik takových parcel v návrhu plánu je. Získal jste přehled?

Dostali jsme odpověď, že nemají žádné takové srovnání dosud platného územního plánu a nového metropolitního plánu. Taková informace tudíž neexistuje, údajně. Ani jako zastupitelé nemáme možnost zjistit, které pozemky by se při schválení metropolitního plánu nejvíce zhodnotily. Velké parcely nad tisíc metrů čtverečních mohou při takové změně zvýšit svou cenu třeba o 300 miliónů korun.

Takové posouzení v metropolitním plánu chybí?

Myslím si, že bychom jako zastupitelé určitě měli mít informace o tom, které pozemky se zhodnotí. Je to základní předpoklad, metropolitní plán má své vážné ekonomické důsledky, jde o distribuci bohatství. Plán odděluje stavební parcely od nestavebních, je to jeho zásadní význam. Měli bychom mít přehled o takových změnách.

Ukázalo by se, kde jsou obrovské finanční rezervy hlavního města. Jsem přesvědčen, že tyto obrovské prostředky zároveň přitahují zájmové skupiny, které mají třeba politické napojení.

Nynější pohled na náměstí Curieových z parku u Staronové synagogy.

FOTO: Právo

Tak by se mohl změnit po zástavbě náměstí.

FOTO: Právo

Považujete za vadu metropolitního plánu, pokud mění na stavební parcely dosud nezastavitelné pozemky v centru? Ať je to piazzetta u InterContinentalu, či parčík u Štefánikova mostu?

Myslím, že je možné měnit třeba nějaká neudržovaná prostranství, která nemají zvláštní význam, pokud jsou například ve vlastnictví města a to chce třeba zřídit galerii.

Myslím, že bychom měli chránit zeleň v centru města jako prostor k relaxaci. Obecně je ale potřeba se rozhodovat případ od případu. V dané kauze to vypadalo jako další megačást hotelu InterContinental a to rozhodně není správně.

Do komunálních voleb, které se budou konat v roce 2018, se současné městské zastupitelstvo nemá metropolitním plánem podle harmonogramu vůbec zabývat. Přišel čas do toho vstoupit?

Záleží to na tom, v jakém stavu je metropolitní plán. Většinou se říká, že to bude trvat ještě hodně dlouho. Myslím si ale, že metropolitní plán obsahuje důležité inovativní prvky, jako třeba výškovou regulaci.

Nynější pohled na náměstí Curieových z Bílkovy ulice.

FOTO: Právo

Tak by se mohl změnit po zástavbě náměstí.

FOTO: Právo

Spousta lidí se dnes také bojí, že jim na sídlišti, které je urbanisticky stabilizovanou oblastí, vyroste nový panelák jenom proto, že si tam někdo koupil parcelu.

Dosud platný územní plán v tom má slabinu. Jde o aktuální příklad pražských Ďáblic, u nichž se nám podařilo prosadit na zastupitelstvo návrh, aby s novostavbami věžáků nesouhlasilo.

Zdaleka tam ale není ještě vyhráno, protože pokud developerovi jeho nápad povolí stavební úřad – státní správa –, nemůžeme jako zastupitelé nic dělat.