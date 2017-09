Podle Vobořila je prokázáno, že zvýšená cena snižuje konzumaci alkoholu, což je záměr především u mladistvých. „Je to to nejzákladnější doporučení Světové zdravotnické organizace. Ze všech opatření, která se zaváděla, je zvýšení ceny to nejsilnější,“ řekl Novinkám Vobořil.

Česko je z 38 zemí v Evropě na špičce, co se týká konzumace alkoholu mladistvých do šestnácti let. Podle výsledků WHO jsou navíc Češi pátými největšími pijáky na světě.

Zvýšení daní na alkohol je věcí politiků

Jedním z řešení, které by podle Vobořila mělo projít komplexní diskuzí, je zvýšení daní na alkohol, ať už se jedná o spotřební daň či DPH. „Jedná se čistě o politické rozhodnutí a toho jsem si vědom. Samozřejmě se pokusím přinést co nejracionálnější návrhy, ale nemůžu jít proti všem vědeckým studiím,“ řekl Novinkám Vobořil.

Právě politická nevůle ke zvýšení daní vede Vobořila k úvahám o alternativním řešení. „Cestou může být zavedení garantované ceny za výkup alkoholu,” doplnil Vobořil. „Kdyby se zvýšila, zvýšilo by to celkovou cenu. A výrobci by také měli zajištěn příjem," dodal koordinátor.

To by znamenalo, že by byla jednotná nejnižší cena, pod kterou by cena alkoholu klesnout nesměla. V praxi by to tak znamenalo, že lidé by si třeba pivo za osm korun již mohli koupit jen stěží.

Babiš: Chceme nižší DPH na pivo

Politici s tím však nesouhlasí. „To nevím, jak by se to dalo udělat. My jsme pro snížení DPH na točené pivo, abychom v rámci zavedení EET a protikuřáckého zákona pomohli hospodám,“ řekl Novinkám kriticky k Vobořilovu návrhu předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Jeho strana podle něj v programu snížení konzumace alkoholu nemá. Babiš v uplynulém volebním období několikrát nižší DPH na pivo prosazoval. Koalice se na tom ale neshodla.

U omezení pití alkoholu mladistvých jde podle něj spíše o prevenci. „Jde spíše o edukativní přístup než nějaké nařizování. Když se lidem něco přikazuje a zakazuje, tak je to samé jako s pamlskovou vyhláškou,“ doplnil Babiš.

Bělobrádek: Problém je snadná dostupnost

Kompenzaci provozovatelům hospod za EET navrhovala i ODS a zvýšení daní podle jejího předsedy Petra Fialy neplánuje. Ta chtěla zase snížit základní sazbu spotřební daně z nynějších 32 korun na 26,80 Kč za hektolitr piva. Ani tento návrh Sněmovnou neprošel.

„Naopak chceme vybrané daně rozumným způsobem snižovat. Souhlasím, že bychom měli konzumaci alkoholu držet v rozumné míře, pochybuji ale o smysluplnosti restriktivních opatření včetně těch finančních,“ uvedl Fiala.

Zvýšení spotřební ceny nic nevyřeší ani podle předsedy KDU-ČSL. „Hlavní problém je snadná dostupnost alkoholu. Toto je důležité vyřešit, tedy ztížit přístup,“ uvedl Novinkám Bělobrádek. Právě dostupnost je jedna z věcí, na kterou by se podle Vobořila měla vláda také zaměřit.

Kalousek: Nechlastat nás musí učit rodiče

K zavedení garantované ceny je kritický i předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „K účinku toho nástroje jsem velmi skeptický. Mnohem lepší opatření je dobrá výchova a milující a důslední rodiče, kteří vás přesvědčí o tom, že nemáte chlastat,“ řekl Novinkám Kalousek.

Diskusi se nebrání, upozorňuje ale i na možné riziko zvýšení pálení alkoholu na černém trhu.

Podle poslední výroční zprávy o stavu užívání drog, která mapovala situaci za rok 2015, pije v ČR alkohol denně nebo téměř denně 19 procent mužů a šest procent žen. Zhruba 640 000 Čechů a Češek nad 15 let popíjí rizikově a může mít problém se závislostí. Muži tak denně vypijí minimálně tři piva, nebo šest decilitrů vína, či tři sklenky tvrdého, ženy pak přinejmenším dvě piva, nebo dvě sklenky vína, či lihovin. Dalších 540 000 lidí se k tomuto množství blíží.

Národní strategie boje s drogami a hazardem má obsahovat opatření na devět let. Nový dokument se nyní připravuje. Budoucí kabinet by ho měl schválit do konce příštího roku. Plán by měl podle Vobořila počítat i se změnami legislativy.