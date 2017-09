„Prosadíme výstavbu třiceti tisíc bytů. S tím, že to bude takový Marshallův plán pro města a obce,“ prohlásil místopředseda strany Jan Bartošek.

Obce by od příštího roku měly mít možnost zažádat o peníze ze státního fondu rozvoje bydlení, v němž by podle Bartoška mělo být až 45 miliard korun, které by měly být rozloženy na dobu čtyř let. Očekává, že vláda na dostupné bydlení bude v rozpočtu pamatovat již příští rok.

Bělobrádek: Poptávka po bytech bude

Obce by měly v příštím roce podle lidovců vytipovat jednotlivé lokality a budovy a měl by se připravit odhad, kolik bytů bude potřeba. „Zkušenost říká, že po takových bytech by byla velká poptávka,“ řekl Bělobrádek.

Začít stavět by se podle Bartoška mohlo již v roce 2019. Dostupné bydlení totiž podle něj na rozdíl od sociálního bydlení nepotřebuje nový zákon. Agendu by mělo zaštiťovat ministerstvo pro místní rozvoj. Lidé by navíc podle lidovců měli mít možnost po více než 25 letech byt odkoupit.

Dostupné nájemné by mělo rodinám pomoci především garantovat výši nájemného. „Je to další nástroj, jak podpořit zakládání rodin. Náš návrh na dostupné bydlení je doplňkem celého systému bydlení pro všechny kategorie obyvatelstva,“ řekl na tiskové konferenci předseda strany Pavel Bělobrádek.

Návrh by měl podle něj pomoci především mladým rodinám a těm skupinám obyvatel, které si nemohou vzít hypotéku nebo nemají peníze na drahé nájmy.