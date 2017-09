Podle zářijového volebního modelu CVVM by se vítězem voleb stalo hnutí ANO se ziskem 30,9 procenta. ČSSD by měla 13,1, komunisté 11,1 a ODS 9,1 procenta. SPD by dostala 7,3 procenta, pirátům by dalo hlas 6,4 procenta voličů a lidovcům 6,2 procenta voličů. TOP 09 by neuspěla. [celá zpráva]