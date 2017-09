„Pokračovali bychom v tom, v čem jsme začali, a to ve zvyšování platů, ale nejen pro pedagogické pracovníky, ale i pro nepedagogické pracovníky,“ řekl v debatě Petr Kořenek ČSSD, jehož strana v uplynulých čtyřech letech měla resort školství v gesci. „Už teď lze těžko sehnat lidí do školství, protože platy jsou tam velmi problémové,“ dodal.

Podle Jiřího Miholy (KDU-ČSL) je cílem „kvalitní, kvalifikovaný a dobře zaplacený učitel“. Důraz kladl také na to, že je třeba vzhledem k častému střídání ministrů v čele resortu ke všem změnám hledat širší shodu. „Dlouhodobý výhled a vize jsou velmi podstatné,“ řekl.

Koncepce chybí i Ivu Vondrákovi (ANO). Dalšími prioritami podle něj je i úprava systému ve prospěch kvality a propojení vzdělávání s praxí na všech úrovních. „Musíme se vrátit ke Komenskému. Škola musí být hrou,“ řekl.

„Aby děti chodily do školy rády”



Dostatečně zaplatit učitele, zajistit jim respekt a stabilitu celého resortu požadoval i Ivo Pojezný (KSČM). Podle něj je třeba přidat na tarifních platech plošně všem učitelům a potom vytvořit položky, které by zohledňovaly schopnosti jednotlivých učitelů.

Ilona Mauritzová (ODS) uvedla jako jeden z hlavních pilířů pro směřování školství usilovat o širší shodu nad reformami. Dále by se zasadila o snížení byrokracie a zvýšení pravomocí ředitele, aby měli větší možnosti motivovat učitele. Připomněla také, že české děti v různých mezinárodních výzkumech projevují nejmenší chuť chodit do školy. „Chceme to změnit tak, aby děti chodily do školy rády,“ řekla.

Podle Pavla Klímy (TOP 09) je třeba se zaměřit na to, aby se pedagogické fakulty staly pro absolventy středních škol první volbou. „Těším se, až pedagogické fakulty budou prestižní volbou pro studenty, které zajistí prestižní zaměstnání, zaplacené zaměstnání,“ uvedl Klíma.

Tvůrčí volno pro učitele



Zvýšení platů kantorů je i prioritou STAN. Jejich šéf Petr Gazdík také vyzdvihl nutnost propojení praxe a vzdělání a zřízení speciálního orgánu obsazeného odborníky, kteří by vytvářeli krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé koncepce.

Ondřej Kolek (Piráti) připomněl, že je třeba nejen zvyšovat platy učitelům, ale i zohledňovat jejich motivaci. Učitelé by měli mít snahu se po celý život vzdělávat, aby měli k dispozici „pestrou paletu“ postupů ve vzdělávání, ale i v hodnocení.

Strana zelených postrádá vizi, která prý byla na počátku vyspělého vzdělávacího systému ve Finsku. „Chceme také, aby učitelé a učitelky měli nárokové tvůrčí volno,“ poznamenal expert zelených Pavel Himl.

Podle Michala Šmucra (SPD) je školství strategická položka rozvoje ČR. Zavzpomínal na studentku, která mu prý řekla, že odchází do zahraničí, protože prý nemá odvahu zde brečet, ani nic měnit. „Je třeba, aby tady zůstávali studenti, a něco měnili,“ řekl.