„Vláda rozhodla o zvýšení důchodů, od ledna 2018 se průměrně navýší o 475 korun,“ uvedl mluvčí vlády.

Na konci letošního června průměrný starobní důchod podle údajů České správy sociálního zabezpečení činil 11 807 korun.

„Je to klasická valorizace důchodů, díky příznivému vývoji je nejvyšší za mnoho posledních let. V rozpočtu jsme s tím počítali už od jara. Pro každého stejně to znamená částku 150 korun. To jde do základní výměry, zbytek je percentuální,” komentovala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD).

„Kdybychom neměnili valorizační vzorec, tak by důchodci od ledna dostali 235 korun,“ zdůraznila.

Tři miliardy pro vysoké školy



Vláda se zároveň shodla, že od listopadu přidá zaměstnancům ve veřejné správě a členům bezpečnostních sborů 10 procent. Učitelé si přilepší o 15 procent.

Kabinet v pondělí rovněž schválil návrh státního rozpočtu na rok 2018 se schodkem 50 miliard korun. V jeho rámci se vláda dohodla, že přidá vysokým školám požadované tři miliardy korun.