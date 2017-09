Novinky.cz informovaly o pádu již v sobotu. Tehdy však nebylo jasné, o koho se jedná. [celá zpráva]

Podle serveru je Tříska na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) v pražské Vojenské nemocnici ve Střešovicích. Další podrobnosti web nezveřejnil.

„Z důvodu vážného zranění pana Jana Třísky jsme prozatím odložili natáčení filmu Na střeše. O situace nemáme podrobnější informace a nebudeme se k ní vyjadřovat. Nový začátek natáčení řešíme a oznámíme ho prostřednictvím našeho PR servisu,“ uvedla pro Novinky.cz Uljana Donátová, PR manažerka a tisková mluvčí filmu Na střeše.

Video

Tříska v rozhovoru pro Super.cz z poloviny srpna

Zdroj: Super.cz

Vytáhli bezvládné tělo



Záchranáři vyjeli pod Karlův most v sobotu odpoledne. Tělo muže leželo bezvládně ve vodě. Skočila pro něj dvojice z výletní lodi, která plula náhodou okolo.

"Tato dvojice vytáhla muže bez známek života na palubu, kde u něj byla zahájena resuscitace. Podle mých informací se na palubě nacházel i zdravotník v době osobního volna. Ještě před příjezdem našich posádek se u muže podařilo obnovit srdeční činnost," řekla v sobotu Novinkám mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

Záchranáři při sobotním zásahu

FOTO: HZS Praha

Záchranáři odvážejí zraněného muže vyloveného z Vltavy

FOTO: HZS Praha

Bez cizího zavinění



Mluvčí policie Tomáš Hulan v neděli Novinkám řekl, že muž vylovený z Vltavy je ročník narození 1936, tedy ve věku 80 let – to se přesně shoduje s ročníkem Třísky.

„Prvotní informace, které jsme přijali na linku tísňového volání, vypovídají o tom, že by se na události údajně neměl podílet nikdo další, nicméně jsou to neověřené informace. My celou událost prošetřujeme zatím bez jakéhokoliv konkrétního závěru,“ sdělil Novinkám Hulan.

Tříska si jako jeden z nejtalentovanějších herců generace 60. let vysloužil přezdívku český Marlon Brando, připomněla agentura ČTK. Po emigraci dokázal prorazit i v Hollywoodu. Po změně režimu se vrátil do českého povědomí rolemi krále Leara a učitele Igora Hnízda ve filmu Obecná škola. Zůstal ale v Kalifornii a do ČR vyráží na divadelní pódia a před kamery.

Herec Jan Tříska

FOTO: Profimedia.cz