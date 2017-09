Historicky první žena v čele Německa Angela Merkelová se vítězstvím v nedělních parlamentních volbách zapsala znovu výrazně do historie. Připojila se k velikánům německé a evropské politiky Konradu Adenauerovi a Helmutu Kohlovi, kteří... Celý článek Merkelová se vítězstvím zapsala do historie, ale ve vládě to bude mít těžší»