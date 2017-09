Negrelliho viadukt přišel o koleje i trakční vedení, čeká ho odtěžení kleneb

První pražský železniční most a do roku 1910 nejdelší most Evropy - Negrelliho viadukt - přišel v rámci probíhající rekonstrukce o koleje a další železniční zařízení. Nyní ho čeká odtěžení kleneb, které posléze nahradí beton. Na aktuální stav největší rekonstrukce mostu v historii se vyjel podívat i štáb Novinek.