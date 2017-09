První předvolební superdebaty se zúčastnili předseda ANO Andrej Babiš, volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek, předseda lidovců Pavel Bělobrádek, místopředseda KSČM Jiří Dolejš, předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Zatímco na řadě ekonomických témat se vesměs shodli, shodu nenalezli na tématu vstupu do eurozóny či přísunu pracovních míst ze zahraničí.

Podle Andreje Babiše je velkým problémem české ekonomiky nízká nezaměstnanost. „U nás už nemá kdo pracovat, úřady práce nemají co nabídnout. Spousta lidí pracovat nechce, i když mají nabídky,“ řekl Babiš, podle kterého by ekonomice pomohla injekce v podobě zahraničních pracovníků. „V Polsku pracuje milión Ukrajinců,“ naznačil možný směr.

Když tu chcete Ukrajince, tak běžte podnikat na Ukrajinu Lubomír Zaorálek (ČSSD)

Takovou cestu ale zásadně odmítl lídr ČSSD Zaorálek. „Já říkám podnikatelům, že když tu chcete Ukrajince, tak běžte podnikat na Ukrajinu, ale nepřesouvejte sem levnou, nekvalifikovanou pracovní sílu,“ rozohnil se Zaorálek, čímž nazdvihl Babiše ze židle. „Já bych se chtěl za pana Zaorálka omluvit, on je už dvacet pět let v politice, a vůbec neví, co je to politika. To je nenormální, to se nedá poslouchat. Vy jste tady rozkradli tisíce miliard,“ vmetl Zaorálkovi a sklidil potlesk od několika lidí v sále.

Tahali jsme zemi ze srabu, rozohnil se Zaorálek



Podle Zbyňka Stanjury z opoziční ODS současná trojkoalice promarnila období růstu. „Já mám pocit, že tu slyším samé opoziční strany. Teď říkáte, že chcete investovat, tak proč jste neinvestovali? Máme hodně byrokracie, proč jste ji zvyšovali místo toho, abyste ji snižovali?“ ptal se lídrů koaličních stran.

Na jeho slova ostře zareagoval Zaorálek, podle kterého současná vláda musela především vytáhnout zemi ze srabu, ve kterém ji zanechala vláda ODS a TOP 09. „Když tato vláda nastupovala, byla tu pořádně blbá nálada, nulový ekonomický růst. Úkol naší vlády v této frustrované náladě bylo dát zpátky lidem naději. Po čtyřech letech nám kdekdo v Evropě klepe na rameno, že jsme fiskální premianti, země je konsolidovaná,“ řekl Zaorálek.

K němu se připojil i Babiš, který řekl, že ODS a ČSSD zde spolu vládla už od revoluce. „Proč jste nezavedli rychlovlaky, abychom jeli z Prahy do Brna čtyřicet minut? Proč ODS v devadesátých letech nenapsala vizi, jakou jsem napsal já? Vy tu vládnete od revoluce,“ řekl. Premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) Babiš označil za „loutku ČEZu“.

„Jako v Bělorusku“

Na jejich slova zareagoval Miroslav Kalousek. „Já bych chtěl poděkovat ODS, že takovou vizi jako Andrej Babiš nenapsala a nerealizovala. Já jsem ji přečetl, zasnil se a probudil se v Bělorusku,“ řekl Kalousek a sklidil smích a potlesk. Babiš chce podle Kalouska brutálně osekat demokratické brzdy a pojistky, které zaručují individuální svobodu.

Lídři se neshodli v otázce přijetí eura, za které se bili především Kalousek a Bělobrádek. „Je důležité, abychom euro přijali,“ uvedl Bělobrádek. „Vícerychlostní Evropa je realitou. Nechci, abychom se octli na periferii, ti druzí na nás nebudou čekat, když budeme pořád prudit. Chceme být v rychlém pruhu a vstoupit do eurozóny,“ řekl Kalousek.

Babiš ale namítl, že pokud se eurozóna nereformuje, není možné, abychom tam vstupovali. „Nechci ručit za řecké úvěry a italské banky,“ řekl. Podle Jiřího Dolejše by mělo dojít k revizi Lisabonské smlouvy. „Pokud se v bankovní unii propracováváme k tomu, že problémy nesou banky a ne daňoví poplatníci, tak podobně by se to mělo vyřešit i v eurozóně,“ uvedl.

Debatu pořádala Britská obchodní komora v Česku ve spolupráci s Francouzsko-českou obchodní komorou, Americkou obchodní komorou a Severskou obchodní komorou. Diskuzi přihlíželi velvyslanci Velké Británie, Švédska a Finska.