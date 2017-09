Dlouhých sedmadvacet let pracovala Danuše Lásková v Domově klidného stáří v Žinkovech na jižním Plzeňsku, který je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Za tu dobu zažila čtyři ředitele a na návrh místních zaměstnanců si dokonce vysloužila titul nejlepší pracovnice.

Psychicky se zhroutila

V červenci ale oblíbená ošetřovatelka skončila v péči lékařů poté, co v práci zkolabovala. Je přesvědčena, že zdravotní problémy jí způsobila vyhrocená situace po založení odborů. „Je září a já jsem druhý měsíc na neschopence. Ještě jsem se z toho nevzpamatovala,“ řekla Právu Lásková.

Teď s několika bývalými kolegyněmi kritizuje chování náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí Zdeňka Honze (ČSSD), který měl Láskovou vydírat a donutit ji k odchodu ze zaměstnání.

Lásková vše detailně popsala v dopise. Ten v létě adresovala několika politikům, které označila za ochránce demokracie. Dopis i s lékařskou zprávou má Právo k dispozici.

Vše údajně začalo letos na jaře, kdy se několik zaměstnanců domova rozhodlo vytvořit odborovou organizaci i kvůli nespokojenosti s péčí o klienty. Po založení odborů prý ale pro jejich členy začalo peklo, které skončilo jejich vynuceným odchodem ze žinkovského domova. Konkrétně Láskovou si měl na kobereček zavolat právě náměstek Honz.

„Sílící nátlak vyústil v položení čistého papíru a propisky přede mne. Začal mi diktovat jakousi výpověď,“ popsala Lásková. Pak podle ní přišla série útoků. „Vyhrožoval mně, že když to nepodepíši, tak že na mě hodí ukradené předměty v domově,“ popsala žena.

Ačkoli v tu chvíli papír podepsala, dnes vše považuje za právně nerelevantní. Tvrdí to i její právní zástupce a bývalý starosta Žinkov Jiří Pomahač, který už připravil žalobu na neplatnost rozvázání pracovního poměru. „Právně to není ani dohoda, ani výpověď,“ prohlásil Pomahač.

Podobně dopadla i další za­měst­nankyně domova Bohuslava Caltová. „Dostalo mě to do hrozné situace. Mám tři děti a nemám práci. Pan Honz obvolal všechna zařízení, která pod kraj spadají, abychom tam nemohly nastoupit,“ tvrdí Caltová. Její odchod byl jednodušší. Na rozdíl od Láskové totiž neměla smlouvu na dobu neurčitou. Domov jí tak jen neprodloužil tu stávající, která letos skončila.

Náměstek Honz: Jsou to nepravdy

Náměstek hejtmana Honz veškerá nařčení odmítá. „Mám čisté svědomí. Jsou to nepravdy. Na nikoho jsem nátlak nečinil. S paní Láskovou nejsem v pracovněprávním vztahu a nikdy jsem ani nebyl,“ řekl Právu Honz. Rozhovor s Láskovou ale nepopírá. Údajně k němu došlo v Žinkovech poté, co jinou pracovnici odrazoval od výpovědi.

„Paní Láskové jsem se ptal, s čím je nespokojena. Hovořila o tom, že je přetížena a že asi odejde. Tak jsem řekl, paní Lásková, tady na stole je papír, jestli chcete odejít, nemluvte o tom a napište to. Ona to napsala,“ popsal schůzku Honz. Podle něho měla pracovní smlouvy se za­měst­nanci v kompetenci předchozí ředitelka ústavu. Ta už na funkci rezignovala.

Situací se v červnu zabýval hejtman Josef Bernard (ČSSD), který zařízení navštívil. Podle Honze i Bernarda se tehdy mezi zaměstnanci nenašel nikdo, kdo by se odborářů zastal. Bernard Právu řekl, že o pozdějším ukončení pracovního poměru s Láskovou nevěděl.

„Oprávněnost výpovědi necháme posoudit někým nezávislým. Pokud nebude mít správné náležitosti, tak ji zrušíme. Zatím k tomu nemohu říct víc,“ sdělil Právu Bernard. Lásková dopis adresovala i europoslanci za TOP 09 a opozičnímu krajskému zastupiteli Jiřímu Pospíšilovi. Podle něho je třeba, aby věc posoudil nezávislý soud.

„Jedná se o závažná obvinění. Pokud by byla potvrzena, jednalo by se ze strany pana Honze o šikanu zaměstnanců krajských organizací. V takovém případě by z toho měl vyvodit politické důsledky,“ uvedl Pospíšil. Nevyloučil, že věc otevře na krajském zastupitelstvu nebo přímo osloví hejtmana.