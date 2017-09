Proč jste ve Sněmovně hlasoval pro vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka policii k trestnímu stíhání?

Protože oba řekli, že chtějí vydat, tak jsem jim splnil, co chtěli, a teď mají možnost se očistit. Myslím, že ta možnost se očistit je daleko lepší, než kdyby tu pořád zůstala pachuť.

Kdyby si o to neřekli, tak byste byl proti?

No, dost bych to zvažoval. Je totiž otázka, jestli někdo tu kauzu nezneužil. Ale bylo při diskusi ve Sněmovně vidět, že ji využily všechny strany. Snad kromě nás, kteří jsme byli ve výstupech hodně umírnění.

Co jste se v té diskusi dozvěděl?

Nic nového. Spíš si mohli diváci uvědomit, jaké to asi bylo v koalici. Jak důležitá byla role KDU-ČSL, protože koaliční rady nebo vláda někdy probíhaly v podobně vyhroceném duchu. A byli jsme to my, kteří jsme chladili hlavy, obrušovali hrany a hledali kompromisy mezi dvěma kohouty – premiérem Sobotkou a vicepremiérem Babišem.

Co si myslíte o kauze Čapí hnízdo?

Já mám důvěru v orgány činné v trestním řízení. Situace bude na jejich posouzení. Ale nebezpečné je, když se zpochybňuje nezávislost policie, státního zastupitelství, soudu. A je obzvláště pikantní, když to dělá člověk, který sám označil některé poslance za zloděje, který hovořil o tom, že všichni kradou a že všechno je zkorumpované, a přitom nikdy žádné důkazy nepředložil.

Na část voličů funguje Babišova plačtivost a ublíženost

Nezviklala vás Babišova argumentace, že před volbami je to účelovka, která má ovlivnit volby? Což říká i ministr spravedlnosti Pelikán z ANO, do jehož resortu patří správa státního zastupitelství.

Myslím, že je to účelovka hlavně ze strany hnutí ANO. Kdyby to bylo v dubnu, tak by to byla také účelovka, kdyby to bylo před rokem, tak by to byla také účelovka. Já důvěřuji orgánům činným v trestním řízení, že vyšetřování má přirozený průběh.

Pokud má někdo podezření, tak nechť koná a obrátí se na Generální inspekci bezpečnostních sborů. Jde hlavně o účelové jednání ze strany hnutí ANO. A bohužel se k němu snížil i ministr spravedlnosti, který zpochybňuje svůj vlastní resort. Na část voličů prostě funguje ta plačtivost a ublíženost, když slyší: „Všichni mi ubližují, všichni jsou na mě zlí, nikdo mě nemá rád.“ A přitom je to politický marketing.

I váš hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek říká, že to vyšetřování takto před volbami je podezřelé.

To je u nás v KDU-ČSL ojedinělý názor. Je to dáno i tím, že Jiří Čunek má s orgány činnými v trestním řízení zkušenost.

Není to poprvé, kdy se Jiří Čunek Andreje Babiše zastává, nebojíte se, že je pátou kolonou ANO v KDU-ČSL?

Víte, já jsem nikdy spikleneckým teoriím příliš váhu nedával. Jsme demokratická strana, ve které jsou různé názory.

Ve srovnání s rokem 2006, kdy ve straně byly daleko větší třenice mezi pány Kalouskem, Svobodou a Čunkem, je ve straně klid. Kauzu Andreje Babiše jsme probírali a většina má jiné názory než Jiří Čunek. Takže pro nás naopak to, že je někdo trestně stíhán, je zásadní věc pro to, aby takový člověk nebyl ve vládě, anebo abychom v takové vládě nebyli my.

Ctíte presumpci neviny?

Samozřejmě, že ji ctím, ale kromě hlediska legality je tu také otázka legitimity, kultury politiky a etiky. Na politiky má platit trochu jiný standard. Nedovedu si představit, že by se něco podobného stalo třeba v Německu nebo v Rakousku. Když se s kolegy z Německa bavím, tak jenom kroutí hlavou, že člověk při takovýchto podezřeních neodstoupí. To nechápou.

Říkáte, že odmítáte být ve vládě s Babišem. Není v tom něco osobního? Přece jenom vaše vztahy s ním vždy skřípaly.

Tak bych to neřekl, že naše vztahy skřípaly. Já se snažím politiku nebrat osobně, skutečně ne. Jsem úplně jiný typ, než je Andrej Babiš. On to bere osobně, několikrát mě urazil, napadl, ale já to tak neberu. Chápu, že je pod tlakem a že člověk pod tlakem někdy dělá věci, které jsou chybné. Nikdo nejsme dokonalí, nicméně já k němu mám v tomto směru neutrální vztah, já ho ani nemiluji, ani nenávidím. Pro mě je to otázka profesionality, když s někým pracuji, tak to nemůže být otázka osobní.

Do vlády jste ochotní jít s ANO, ale jen bez Andreje Babiše. Je to reálné?

Podobné modely ve světě existují. Podívejte se na Polsko. Nejde ale o Andreje Babiše. Kdyby to byl Bohuslav Sobotka nebo Miroslav Kalousek, tak pokud by byl trestně stíhaný, tak s takovým člověkem prostě ve vládě nebudeme. Tečka.

Abyste si zase nenaběhli. Co budete dělat, pokud se ANO nebude chtít Babiše zbavit?

To je abstraktní otázka, vláda se tvoří až po volbách.

Ještě jednou se zeptám, nebudete potom kličkovat, až jiná vláda, než s ANO nepůjde udělat a Babišovo hnutí bude trvat na tom, že jejich šéf bude premiér?

V takové vládě nikdy nebudeme.

Vrátím se ještě k zániku koalice se Starosty a nezávislými. Kde podle vás byla větší chyba? Na začátku, kdy jste se rozhodli, že se Starosty uděláte koalici, v níž byste potřebovali deset procent voličů, nebo v momentu, kdy jste ji shodili ze stolu?

Bylo na to málo času. To je asi všechno.

Přiznáváte, že jste to chybně odhadl?

To bylo kolektivní rozhodnutí kolektivního orgánu a já jsem povinen se podle toho zařídit. To nebylo moje rozhodnutí, ale rozhodnutí celostátní konference a celostátního výboru, které jsem jak na začátku, tak na konci respektoval.

Když už jste přijal roli, že to budete prosazovat, nebyl jste v tom vlažný? Nevšiml jsem si, že byste za koalici vehementně bojoval.

To je váš dojem, ale já jsem plnil pouze rozhodnutí kolektivního orgánu.

Je otázka politické kultury dát svoji funkci k dispozici.

Není vám líto, že jste ztratili historickou možnost zbavit se nálepky strany, která uhne, když jde do tuhého?

Víc by mě mrzelo, kdybychom dostali devět procent a ty hlasy propadly a měli jsme tady třeba vládu jedné strany.

To jste měli přece zvážit před vaším sjezdem, kde vám koalici odsouhlasilo 80 procent delegátů.

To jsme do toho chtěli jít. A myslím, že jsem odvedl dobrou práci, když to podpořilo tolik delegátů. Ale měli jsme dohodu, že pokud naše interní průzkumy, ke kterým máme důvěru, nebudou vypadat dobře, tak zatáhneme za záchranou brzdu. Proto jsme Starostům velkoryse navrhli, aby šli na naši kandidátku s tím, že všechno zůstane při starém. A jediná změna bude, že na lístku bude jen KDU-ČSL s podporou Starostů. Ale oni dali přednost samostatnosti před šancí pokračovat dál. Oni mají špatnou zkušenost, že v TOP 09 byli jako přívažek, ale to by u nás nebylo. Pro ně byla důležitější forma než obsah.

Ale to jste přece věděli dopředu, že ta forma je pro ně důležitá, a dohodli jste se s nimi, že vytvoříte rovnocennou koalici. Teď to ale vypadá, že jste je zradili.

To nebyla zrada. My jsme tak byli domluveni.

Ale o tom nikdo nevěděl.

To není můj problém. My jsme to věděli, stejně jako naši lidé a také lídři Starostů. Bylo to racionální rozhodnutí. Po odvolání Andreje Babiše z vlády se voličské jádro ANO zatvrdilo. A náš potenciál, který sahal ke 20 procentům prudce klesl. Pak jsme to mohli risknout s tím, že tu může být jednobarevná vláda, anebo nabídnout racionální řešení, které ale nepřijali.

Teď se musíte ale smířit s rolí malé strany, čehož jste se tak chtěli zbavit.

Vše má svůj čas, já jsem vždy dával přednost tomu, abychom rostli postupně. Tady byla určitá historická příležitost, ale bylo na ni málo času. Spolupracovat se Starosty rozhodně budeme. Jsem připraven podepsat dohodu o spolupráci na volbách do Senátu, které budou příští rok. My jsme poslední senátní volby vyhráli jako KDU-ČSL a myslím, že když uděláme dohodu se Starosty a nezávislými, tak můžeme významně posílit.

Ale teď jste si spíš ublížili. Nepoškodilo vás to natolik, že se do Sněmovny nedostanete?

Průzkumy to neříkají, máme velmi stabilní výsledky někde mezi 6 až 8 procenty.

Kdyby to přece nevyšlo, rezignoval byste na post předsedy?

Že se tam nedostaneme, je zcela vyloučeno. Průzkumy jsou během čtyř let velmi stabilní a není žádný důvod, aby se to změnilo. Samozřejmě hranice úspěchu je ve volbách posílit. Kdybychom získali méně než v těch volbách předchozích (6,78 procenta), tak je otázka politické kultury dát svoji funkci k dispozici. Ať strana rozhodne, zda chce, abych pokračoval.

Nejsme rychlokvaška, která mění názory podle toho, jak se vyspí vůdce.

Čím se budete chtít odlišit od jiných stran? ANO také slibuje přidat učitelům, pomoc rodinám s dětmi, seniorům.

Rozdíl je v tom, že my své sliby plníme. Hnutí ANO toho naslibovalo a poté se k mnohým slibům neznalo. Druhá věc je, že jsme stabilní strana, která brzy bude mít stoletou historii, máme hodnotovou základnu a pevné postoje vůči Číně nebo Ukrajině. Jsme proti omezování svobody slova, hájíme parlamentní demokracii. Lidé mají jistotu, že nejsme žádná rychlokvaška, která mění svoje názory a mění svůj přístup podle toho, jak se vyspí její vůdce. A třetí věc, máme osobnosti, které nemají skandály a průšvihy.