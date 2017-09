Tarifní tabulky odrážejí zařazení kantora podle náročnosti práce a věku. Ti nejzkušenější s vysokým pracovním zapojením by dostali přidáno nejvíc.

Podle tabulek s několika ­va­rian­tami, které má Právo k dispozici, by si třeba učitel s 33 lety praxe zařazený do 12. platové třídy polepšil o 4430 korun na 33 930 korun. Kantor ve stejné platové třídě, který učil 20 až 27 let, má nyní tarifní plat 26 590, po navýšení by vzrostl o 3990 korun na 30 580 korun.

Nejvyšší tarifní mzda ve školství, kterou pobírají zejména vedoucí pracovníci, činí 34 920 a vyskočit by mohla na 40 160 korun. Nejnižší tarifní plat pobírají pomocné pedagogické síly a dosud podle tabulek mají nárok na 10 700 měsíčně. Po navýšení by dosáhly na 12 310 korun.

Optimistický scénář s 15procentním růstem má ale i alternativu v podobě 12procentního zvýšení. V tom případě by se nejnižší možná mzda ve školství zvedla o 1280 korun a nejvyšší o 4190. Zmíněný kantor s 33letou praxí ve 12. platové třídě by si polepšil o 3540 korun.

„Modlím se, abych kantora udržela“

Začínající učitel má zpravidla nástupní plat 21 570. Pokud by se mzdy zvedly o 15 procent, pak by se jeho mzda zvýšila o 3240 na 24 810 korun. Pokud by byl růst 12procentní, polepšil by si o 2590 měsíčně.

Pro celkový příjem je důležitý nejen vývoj tarifů, ale i osobních příplatků a odměn. V ZŠ a MŠ Kladno ve Vodárenské ulici dostávají učitelé za různé specializované činnosti příplatek ve výši 1500 až 2000 měsíčně. „Odměny rozdělujeme v posledních měsících roku podle toho, jakou iniciativu učitelé projevili, třeba když udělají speciální projekt, a vůbec podle toho, jak se stavějí k práci,“ popsala Právu ředitelka školy Zuzana Holečková. Podle ní dostávají její učitelé na odměnách průměrně kolem 15 tisíc ročně.

„Když mám učitele s praxí pět let a narodí se mu dítě, tak se jen modlím, abych si ho udržela. ­Jinde si vydělá víc,“ řekla Holečková.

V mateřských školách v minulém školním roce působilo 31 002 pedagogických pracovníků, na základních 73 405 a na středních jich bylo 44 881.

Průměrná mzda učitele ZŠ letos vzrostla podle ministerstva na 30 575 korun

Mzdy se už od začátku tohoto vládního období zvyšovaly všem pracovníkům ve veřejné sféře. Když se ale v roce 2015 navyšovaly o tři procenta platy učitelů, téměř to nepocítili. Zvedla se jen tarifní složka platu, ale ředitelům pak krajské úřady nedodaly peníze na odměny.

Proto ministerstvo pro rok 2016 nechalo zvýšit mzdy učitelů o šest procent na tarifech a také se přidala dvě procenta na odměny. Letos odbory pohrozily stávkou, pokud se od listopadu nezvednou mzdy alespoň o 15 procent. Stejný růst požadují i pro další tři ­roky, aby průměrná mzda učitele činila 130 procent celorepublikového průměru. [celá zpráva]

Průměrná mzda učitele ZŠ letos vzrostla podle ministerstva na 30 575 korun. Jsou do ní započítávány i odměny a výplaty vedoucích pracovníků. Celorepubliková průměrná mzda ve druhém čtvrtletí činila 29 346 korun.

Platy českých učitelů patří mezi nejnižší mezi zeměmi OECD. Kantoři mají navíc nejnižší mzdy ze všech vysokoškolsky vzdělaných lidí ve státní sféře. To nejenže není pro učitele motivující, ale zároveň nízké výdělky odrazují mladé lidi, aby se na učitelskou dráhu dali. Jiní zase brzy odcházejí.