Itálii Sobotka označil za důležitého partnera Česka v Evropské unii i Severoatlantické alianci: „Naše vztahy jsou bezproblémové, spojenecké a bez otevřených otázek.”

Praha je proti systému přerozdělování uprchlíků, řešit problém chce především v zemích, odkud přicházejí, a právě v této oblasti chce být ČR aktivní. „Já jsem informoval pana premiéra o aktivitách, které realizuje Česká republika na Blízkém východě či v severní Africe,” připomněl Sobotka způsoby, jakými chce Česká republika, která odmítá povinné kvóty, řešit migrační krizi.

Sobotka zmínil současný projekt výcviku libyjské pobřežní stráže: „Já to pokládám za velmi dobrou cestu, která může pomoci snížit migrační tlaky z Libye směrem do Itálie.”

Česko pošle milión eur do Pobřeží slonoviny

V plánovaném projektu by se mělo pomáhat v Pobřeží slonoviny. „Pobřeží slonoviny je jednou z významných zdrojových zemí, pokud jde o migraci,” uvedl Sobotka. Ve spolupráci s Itálií by měly peníze uprchlíkům pomáhat zajišťovat ubytování, zdravotní péči, pitnou vodu a zlepšovat jejich vyhlídky na začlenění do společnosti. Přes Pobřeží slonoviny směřují migranti z dalších afrických zemí do Evropy, a tak je v této zemi několik set tisíc lidí bez státního občanství.

Česká republika by měla do projektu přispět zhruba miliónem eur (přibližně 26,14 miliónu korun).

Nikoho nelze vyčleňovat

Budoucnost Evropské unie nespočívá v tom, že bude někoho vyčleňovat nebo se dělit na východ a západ, uvedl po jednání italský premiér Paolo Gentiloni. Evropa by se podle jeho představ měla pohybovat společně vpřed.

„Musí být jasná zpráva, že můžeme různě vnímat situaci, ale nejsou zde žádné uzavřené kruhy. Budoucnost evropské integrace nesmí být taková, že někoho budeme začleňovat a někoho vyčleňovat. Nemáme zájem, abychom přiživovali myšlenku na rozdělování na západ a východ Evropy,” řekl italský premiér novinářům.

„Dopředu můžeme pokračovat společně, aniž bychom byli nějak rozděleni. Včetně toho, že máme shodné povinnosti a práva,” dodal.

Budoucnost zemí s národními měnami

Sobotka Gentilonimu představil ideu, že by země neplatící eurem mohly mít v budoucnu při jednáních eurozóny pozorovatelský status.

Český premiér také ocenil fakt, že Gentiloni je prvním italským předsedou vlády, který do Česka zavítal za posledních deset let. Naposledy Prahu v květnu 2007 navštívil Romano Prodi, který se s premiérem Mirkem Topolánkem a prezidentem Václavem Klausem neshodl v tehdejší debatě o směřování EU.