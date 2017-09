První skoro třicetimetrový vazník zvedl a do kovového „účka“ přesně usadil obří jeřáb před jedenáctou hodinou dopolední.

Protože vazníků, které ponesou novou střechu, haly je celkem 14, odhadují pracovníci dodavatelské firmy Profistav, že práce mohou trvat až týden. „Ale jedeme podle harmonogramu,” řekl Právu hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). Právě kraj nechal halu postavit.

Stavební práce by podle Netolického měly být hotovy do Vánoc, pak bude třeba ovšem ještě vyměnit mobiliář a nově vybavit halu — od podlahy až po elektroinstalaci. „Byl bych rád, a je to reálné, že hala začne z novu sloužit rok po té tragédii,“ uvedl hejtman.

Usazování mnohatunových vazníků si vyžaduje souhru mezi jeřábníky a dělníky.

FOTO: Zdeněk Seiner, Právo

Předchozí střechu haly s konstrukcí z dřevěných vazníků pro generálního dodavatele Profistav Litomyšl stavěla formou subdodávky firma Cecolegno specializující se na dřevěné konstrukce. Nové vazníky byly podle Netolického objednané u jiné firmy.

„Vyráběly se posledních pět týdnů v Rakousku, složitá byla i jejich přeprava. Budou o tři milióny dražší než ty původní, které nevydržely ani do slavnostního otevření haly,“ řekl hejtman.

Poničenou stavební část v ceně necelých 15 miliónů kraj reklamoval u dodavatele stavby, vybavení by mělo být nahrazeno z pojištění.

Policie už letos v červenci uzavřela vyšetřování a obvinila projektanta střešní konstrukce a nezávislého statika z obecného ohrožení z nedbalosti. Spis je na okresním státním zastupitelství. Podle informací Práva by soudní jednání mohlo začít ještě letos. Oběma obviněným hrozí až osm let za trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti. [celá zpráva]