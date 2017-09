„Odmítáme násilnou elektronizaci. Trváme na tom, že elektronické recepty by od 1. ledna příštího roku měly být zavedeny dobrovolně,“ řekl Právu v úterý Milan Kubek, prezident České lékařské ­ko­mory.

„Navrhujeme rychlou novelu zákona o léčivech, která by celý systém učinila nepovinným. Věříme, že tím, jak by se systém zdokonaloval, by se k němu postupně připojilo větší a větší množství lékařů,“ řekl Kubek.

Podle Kubka by tak byly zachovány i papírové recepty, na které jsou pacienti zvyklí.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek

FOTO: Petr Horník, Právo

Marek Hampel, předseda představenstva Grémia majitelů lékáren soudí, že majitelé lékáren nejsou na změnu v systému výdeje elektronického receptu připraveni, protože na řadě míst v Česku nikdo z lékařů elektronické recepty vůbec nepředepisuje.

Úřady uklidňují

Ministerstvo zdravotnictví Právu v úterý sdělilo, že pacient o svůj recept v žádném případě, ať už v jakékoliv podobě, ­nepři­jde.

„Neochota jednotlivců využívat moderní technologie a učit se nové věci nemůže stát v cestě elektronizaci zdravotnictví. Schovávání této neochoty za tvrzení o nepraktičnosti a pomalosti systému nelze akceptovat. Elektronické recepty se předepisují a vydávají již nyní na celém území ČR, času naučit se základním novinkám tedy bylo dost,“ sdělila Právu mluvčí úřadu Štěpánka Čechová.

Také Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) už dříve Právu řekl, že pro pacienta k žádným zásadním změnám v případě lednového zavedení plošného elektronického receptu nedojde.

„Formát vystaveného eReceptu bude vždy záviset na domluvě mezi pacientem a lékařem,“ sdělila Právu Lucie Přinesdomová z uvedeného ústavu a dodala, že SÚKL připravil čtyři různé způsoby, jak se eRecept pacientovi předá.