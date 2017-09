Nováčci v armádních zálohách po dvou letech od zařazení do služby budou mít nárok na odměnu zvýšenou až o 7200 korun ročně, přičemž částka se bude dále zvyšovat. [celá zpráva]

Zeman podepsal rovněž novelu snižující doplatky na léky pro děti a důchodce nad 65 let. Roční limit se pro děti do 18 let a seniory nad 65 let sníží z 2500 na 1000 korun. Penzisté nad 70 let budou mít limit 500 korun ročně.

Lidé pečující o vážně nemocné příbuzné budou moci čerpat až tříměsíční ošetřovatelské volno. Rovněž tuto novelu prezident v pondělí stvrdil svým podpisem. [celá zpráva]

Státní rozpočet se v příštích letech musí připravit na vyšší odvody za státní pojištěnce. V letech 2019 a 2020 by měly narůst o cca 3,5 miliardy.

Od roku 2020 bude v České republice zavedeno povinné čipování psů. [celá zpráva]

V platnost rok po vyhlášení ve Sbírce zákonů vstoupí i čtvrt století odkládaný stykový zákon obou parlamentních komor.

Prezident podepsal i opětovné zavedení povinnosti platit za auta bez uzavřeného povinného ručení. [celá zpráva]