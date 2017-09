V pondělí by se mělo po chladném ránu počasí vylepšit a odpoledne by měly teploty stoupnout v Čechách na 17 až 21 stupňů a mělo by být polojasno. Naopak na Moravě a ve Slezsku bude oblačno s přeháňkami či deštěm.

Úterý začne vyššími teplotami, ráno 11 až 7 stupňů, odpolední v intervalu 20 až 24 stupňů. „Bude ale foukat čerstvý vítr, který pocitovou teplotu bude snižovat,“ uvedla Honsová. Večer se do Česka nasune studená fronta a bude přibývat oblačnost.

Ve středu přijde déšť na většinu území a bude oblačno až zataženo. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 7 stupni, odpolední v Čechách 18 až 22 stupňů, na Moravě bude ještě tepleji – 20 až 24 stupňů.

Podobné počasí bude panovat i ve čtvrtek. Oblačno až zataženo s deštěm. Ranní teploty 13 až 9 stupňů, odpolední 15 až 19 stupňů a bude foukat čerstvý vítr, který pocitovou teplotu ještě sníží.

V pátek by mělo oblačnosti ubývat, ale čeká nás chladné ráno, teploty se budou pohybovat mezi 9 až 5 stupni, na horách by mělo dokonce mrznout. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni.

Kolem víkendu se bude nad Českem vlnit frontální rozhraní. Mělo by se oteplit, rána budou ovšem stále chladná. Teploty by se měly pohybovat mezi 12 až 8 stupni, odpoledne by se rtuť teploměru měla v Čechách vyšplhat ke 23 stupňům, na Moravě bude tepleji – až 25 stupňů.