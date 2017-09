Žijeme podle vás ještě v právním státě?

Já myslím, že v něm pořád žijeme. Narážíte na ministra Pelikána?

Ano, na slova ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), ale i prezidenta Miloše Zemana. Oba tvrdí, že policie chce ovlivnit volby a účelově se snaží zdiskreditovat šéfa ANO Andreje Babiše kauzou Čapí hnízdo.

O kauze Čapí hnízdo mám informace jen z médií. Když si přečtu závěr Lenky Bradáčové (vrchní státní zástupkyně), že dělala dohled a neshledala žádné pochybení ze strany policie nebo státního zastupitelství, a naopak průtahy shledala na straně těch, kteří jsou vyšetřováni, tak si myslím, že postup policie byl správný.

Ten příběh se mohl odehrát třeba už před půl rokem, pokud by nebyly průtahy a dvouměsíční dohled, který byl ale podle mého názoru správný. Jestli někdo hledá viníka, že ta kauza trvala až dosud, tak to není vina policie ani státního zastupitelství. Viník je ten, kdo vyšetřování obstruoval.

Prezident i ministr spravedlnosti ale vidí vinu na straně policie.

Výroky pana prezidenta vnímám jako politické, byť velmi nešťastné. Výroky ministra spravedlnosti jsou šílené, protože z pozice své funkce by měl mít pro taková tvrzení důkaz.

Pokud by ho měl, tak musí přijít a dát ho na stůl a tu věc řešit. Prezident republiky Miloš Zeman má možnost přímo úkolovat Bezpečnostní informační službu.

Pokud by to opravdu byla politická provokace nebo snaha policie vstoupit do voleb, tak kdo jiný než BIS, která se dříve jmenovala Úřad na ochranu ústavy a demokracie, by to měl prověřit? Už jsem říkal, že pokud má pan prezident důkazy nebo podezření, může se na BIS obrátit přímo a zaúkolovat ji. Já ne. On ano. Buď prezident, premiér, nebo vláda jako celek.

Hnutí ANO ale tvrdí, že jako ministr vnitra policii ovlivňujete.

Ovlivňuju policii? Já naštěstí žiju ve státě, kde to nejde. Žijeme ve 21. století. Pokud by někdo někoho z týmu policie ovlivňoval a nutil ho k něčemu, tak v řádu hodin by se takový policista obrátil na svého nadřízeného nebo na média.

V této zemi se mnozí naučili hanit policii pokaždé, když je něco špatně. A když je něco dobře, tak to dávají k dobru nějakému politikovi nebo státnímu zastupitelství. Ale v trestním řízení jde ruku v ruce policie se státním zastupitelstvím. Tedy není možné, aby policista cokoliv dělal svévolně.

Křik Andreje Babiše a ministra Pelikána byly jen lži, lži a lži a oni v nich jen pokračují. Jim se takový způsob politiky vyplácí. Křičí, lžou, mystifikují, říkají polopravdy.

Spis ke kauze Čapí hnízdo má prý 3,5 tisíce stran, já ho neviděl. Jestli jsem četl správně vyjádření poslance, člena imunitního výboru Dolejše (KSČM), tak ten řekl, že spis se jeví jako fundovaný a dopracovaný. Andrej Babiš a naše dohady o policii jsou známé. Nepoužívají tuto argumentaci poprvé. Když má Andrej Babiš problém, tak řekne, že je to účelovka, kauza, že mu všichni ubližují. Doufám, že mu věří stále méně a méně lidí.

Přinejmenším mu ale věří Zeman, ke kterému jste přitom měl vždycky blízko i vy. Čím si to vysvětlujete? Budete s ním o tom hovořit?

Jestli má pan prezident důkazy, měl by je dát na stůl, nebo požádat BIS, aby to prověřila. Policejní prezident Tomáš Tuhý vyzval pana prezidenta, že pokud má důkazy k tomu, že je kauza vylhaná a účelová, tak ať se obrátí na něj, nebo na GIBS.

Já v tomto s panem prezidentem Zemanem nesouhlasím. Půjdu za ním, ale určitě mu nebudu nic vysvětlovat k této kauze, nic o ní nevím. Bavit se o věci, o které ani jeden z nás nic neví, je zbytečné. Rád se s ním potkám k aktuální politické situaci.

Ještě bych připomněl, že jsem před pár dny zbavil mlčenlivosti policistu, který to vyšetřuje, aby mohl podat své svědectví v parlamentu. Stejně jako před rokem, kdy jsme byli ze strany ANO pod tlakem kvůli policejní reorganizaci.

Řekněte mi, jak dnes mají policii věřit občané, když její důvěryhodnost zpochybní ministr spravedlnosti?

Vždyť je to stejné jako v době policejní reorganizace, kdy šlo jen o sloučení dvou útvarů. Bylo tu tisíc výroků Andreje Babiše a ministra Pelikána o tom, že je to účelové, že to má zlikvidovat určité lidi a zamést věci pod koberec. Věnovala se tomu detailně vyšetřovací komise Sněmovny za účasti více než dvou desítek svědků a nic se z toho nepotvrdilo.

Křik Andreje Babiše a ministra Pelikána byly jen lži, lži a lži a oni v nich jen pokračují. Jim se takový způsob politiky vyplácí. Křičí, lžou, mystifikují, říkají polopravdy.

Pokud máte pravdu a Pelikán policii obvinil jen proto, aby pomohl svému předsedovi Babišovi, neměl by takového ministra z vlády vyhodit premiér?

Já pana Pelikána na vládě vyzval, aby dal důkazy na stůl, nebo se policii omluvil. On na to ani neodpověděl. On neměl ani tolik cti v těle, aby řekl „spletl jsem se“ nebo „trvám na tom“. Neřekl ani slovo.

Pokud by se prokázalo, že Babiš zneužíval finanční správu, tak je to horší než celé Čapí hnízdo.

Pokud by se premiér rozhodl pana Pelikána odvolat, tak by to bylo pochopitelné. Na druhou stranu volby jsou opravdu blízko, není asi potřeba dělat z pana Pelikána mučedníka. A při postoji pana prezidenta, který de facto vyřkl podobné výroky jako pan Pelikán, je důvodná obava, že by se jeho odvolání protahovalo a do voleb by se stejně nekonalo.

Vaše ČSSD chtěla, aby se v kampani mluvilo o programu. Teď to ale vypadá, že všechna témata přebijí Babišovy kauzy.

Já tu kauzu téměř nekomentuji, jen pokud se někdo obořuje na policii. Pokud chceme, aby ČSSD rostly preference, tak od nás lidi musí slyšet, co pro ně chceme udělat. ČSSD s kauzou Andreje Babiše nemá nic společného. Pro mě daleko zásadnější než kauza Čapí hnízdo je ta poslední nahrávka (na ní hovoří Babiš o tom, že finanční správa „klekla“ na firmu FAU).

Sice nejsem šťastný, že v této zemi se lidé nahrávají a dávají to na internet, to jsou praktiky StB, ale pokud by se prokázalo, že Babiš zneužíval finanční správu, tak je to horší než celé Čapí hnízdo. To by znamenalo, že se stát stával státem jen pro pár vyvolených. To jsme tu měli před rokem 1989.

Ale neleží vina také na ČSSD, která majitele koncernu Agrofert posadila do čela ministerstva financí? To vás nenapadlo, že v takové pozici může sledovat zájmy svojí firmy?

Kdyby se prokázalo, že Andrej Babiš zneužil finanční správu pro byznysové zájmy Agrofertu, tak je to selhání lidí, kteří mu to umožnili. To by nebyl jen problém Andreje Babiše, že tlačil na své podřízené, ale i těch podřízených, že mu podlehli. Kdyby se vydali na tuto cestu, tak je to minimálně trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby.

Pokud bude Babiš obviněn a nebude to vyřešeno, tak si neumím představit, že by seděl ve vládě.

A co se ČSSD týká, Andrej Babiš deklaroval, že nepodniká, podnikat nebude, že je ministrem financí a že nic neovlivňuje. Voliči rozhodli. Mohli jsme jít do koalice s Kalouskem (TOP 09) a vytvořit koalici s pravicí, nebo sestavit tuto vládu s ANO a KDU-ČSL. Pořád si myslím, že ta vláda přinesla této zemi mnoho dobrého.

Měla by Sněmovna podle vás Babiše a Faltýnka ke stíhání vydat?

Jestliže imunitní výbor vydání doporučil, tak si neumím představit, že by je Sněmovna nevydala.

Dá se ale předpokládat, že oba získají v říjnových volbách nový mandát, a tedy znovu imunitu. Sněmovna pak bude hlasovat o vydání znovu. Pokud je podruhé nevydá, umíte si představit, že by ČSSD s Babišem spolupracovala?

Já bych nepředjímal, je to na voličích. Hnutí ANO je Andrej Babiš. Bez něj hnutí neudělá slušný volební výsledek. Počkejme si, jak to vydání dopadne. Neumím si představit, že by Babiš, pokud by byl obviněn, zastával nějakou vládní funkci. Jestli hraje o to, že po volbách získá ve Sněmovně většinu a ta ho tak znovu k trestnímu stíhání nevydá? Doufám, že český volič rozhodne moudře.

S Babišem tedy ČSSD do vlády neusedne?

Pokud bude Babiš v té době obviněn a nebude to vyřešeno, tak si neumím představit, že by seděl ve vládě. To bychom posunuli kulturu české politiky za mez, za kterou nechci jít.